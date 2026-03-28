България е в Топ 90 по обработваема земя, показва доклад на Световната банка.

От данни на НСИ за 2025 година се вижда, че най-голяма площ земеделска продукция в страната (близо две трети) заемат зърнените култури, като водещи са пшеницата, царевицата и ечемикът. След тях се нареждат маслодайните растения (основно слънчоглед), ливадите и едногодишните фуражи. Значително по-малко са зеленчуците и цветята, както и техническите култури.

Според доклада на Министерството на земеделието и храните подходящите площи в страната, които стоят неизползвани, са близо 2000 кв. км.

Кои страни водят в класацията?

По данни на Световната банка площта на обработваемата земя в световен мащаб е близо 46,6 кв. км. Макар Китай да е на четвърто място по големина на територията, тя заема челна позиция по селскостопански площи с 5,1 милиона кв. км., които осигурява препитание на една пета от жителите на страната, показват данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН.

Неблагоприятните природни условия поставят първенеца по територия Русия чак на пето място. Преди нея се нареждат САЩ (водещ производител на царевица), Австралия (на зърнени култури) и Бразилия (на соя и захарна тръстика).

Първата изцяло европейска държава в класацията е Украйна, която заема 25-то място с 413 хиляди кв. м. обработваема земя. След нея на континента са Франция (41-во) и Испания (45-о).

България е на 88-о място от 209 анализирани страни с 50 хиляди кв. км. обработваема земя.

От съседките ни изпреварват Турция (33-о място), Румъния (65-о) и Гърция (84-о). Сърбия и Северна Македония са съответно на 102-ро и 134-о място. След нас в класацията остават също други по-големи европейски страни като Финландия, Швеция и Норвегия. Причините за това съвпадат с тези за изоставането на Русия.

От организацията прогнозират настъпване на промени в преразпределението на площите през следващите години, като фактор за това ще бъдат проблемите с климата. Очаква се северните региони да станат по-благоприятни за отглеждане на някои култури.

От друга страна, проблемите с опустиняването в африканските страни ще се задълбочат, което ще засили кризата с глада и недостига на вода. Това е сериозна опасност предвид факта, че повече от половината най-големи страни по население в света са именно в Африка. Тези основни нужди водят до проблеми като неграмотност и разпространение на болести.