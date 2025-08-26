Пазарът на търговски площи в България продължава да расте с устойчив темп, воден основно от експанзията на ритейл парковете. През второто тримесечие на 2025 г. в експлоатация са въведени нови 25 152 кв. м, което представлява ръст от 30% спрямо началото на годината, показват данни на консултантската компания Cushman & Wakefield | Forton.

Всички нови площи са част от паркови проекти, сред които се открояват частичното откриване на Parkmaxx Plovdiv, Retail Park Раковски и разширението на XOPark Sofia.

Общият обем на отдаваемите площи в ритейл парковете вече достига 621 000 кв. м в 61 локации в страната. Очакванията са до края на 2025 г. тази стойност да надхвърли 700 000 кв. м, а до края на 2026 г. - 800 000 кв. м, с което сегментът ще изпревари моловете по обща търговска площ.

"Инвестициите в ритейл паркове запазват висока активност. Гъвкавият формат, по-ниските оперативни разходи и възможността за развитие в по-малки градове ги правят по-устойчив модел от моловете", коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Силно тримесечие и за наемателите

Търсенето също демонстрира ръст - с 12% спрямо предходното тримесечие. Общият обем на новонаетите площи достига почти 34 000 кв. м, реализирани чрез 75 нови наемни сделки. Най-силен интерес показват търговците на мода (8 000 кв. м), електроника (6 000 кв. м) и веригите с широк асортимент като KiK, Pepco и TEDi (над 4 000 кв. м).

Активността в моловете остава висока - Paradise Center и Serdika Center отчитат откриване на общо 15 нови магазина. Сред ритейл парковете се открояват Parkmaxx Plovdiv и XOPark Sofia с общо 20 нови обекта. Четири международни бранда стъпиха на българския пазар през тримесечието - Salsa Jeans, Office Shoes, Tous и Anna Cori, всички с магазини в молове.

Нивата на свободни площи остават изключително ниски в цялата страна. Средните наеми за първокласни търговски площи в моловете в София са се повишили до 46 евро/кв. м, докато в ритейл парковете се задържат стабилни на 13 евро/кв. м. Доходността при моловете остава на 7,5%, а при ритейл парковете бележи леко понижение до 7,25%, отразявайки засилената инвестиционна активност.

ТУК МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ ⬇⬇⬇