Въпреки че концепцията за ритейл паркове е сравнително нова за България, през последните години набира висока популярност. Подобни търговски комплекси се появяват в София, Пловдив, Русе, Чирпан, Свиленград... и постепенно изместват моловете като предпочитани от инвеститорите проекти.

Според анализ на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton в страната има 26 мола, които представляват 55% от търговските площи. Останалите 45% са заети от 63 ритейл парка.

"Характерно за тях е, че работят успешно и в по-малките населени места, където често осигуряват основното предлагане на модерна търговска площ в региона, докато за моловете пазар има единствено в големите градове", коментира Анастасия Цолова - мениджър "Капиталови пазари и ключови проекти" в Cushman & Wakefield | Forton.

Така към края на третото тримесечие на 2025 година тринадесет парка в единадесет града са в процес на изграждане, а още четиринадесет и един търговски център се намират в различни фази на планиране.

Към момента общият обем на търговските площи в България е около 1,47 милиона кв. м., като новооткритата през третото тримесечие е 24% повече, в сравнение с предходното. Водещи в това отношение са обектите за електроника и електроуреди, следвани от магазините за дрехи, за хранителни стоки и чанти и обувки. Най-малко новонаето пространство за разглеждания период отбелязват търговците на смесени стоки.

Източник: "Хиполенд"

Наемите за първокласни площи в столичните молове са се покачили минимално до 46,5 евро/кв. м., а тези в ритейл парковете остават без промяна - 13 евро/кв. м., съобщават от компанията. Значително по-ниските наеми са една от причините парковете да привличат търговците. Смята се, че стъпилата наскоро на българския пазар Worldbox - част от портфолиото на полската CCC, ще се ориентира именно към тези търговски пространства.

Експертите алармират, че делът на свободните площи намалява, като наличното пространство в софийските молове е било едва 2,2% от общия обем, а това в ритейл парковете - 2,3%.