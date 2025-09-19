Френският ритейл гигант Carrefour започна процеса по продажбата на всички свои активи в Полша, потвърждавайки официално информацията от френските медии от началото на седмицата, съобщава TVN.

Чрез JPMorgan групата предлага ключова финансова информация стотиците си магазини и десетките си големи търговски центрове в страната.

"В средата на изпълнението на стратегическия си план Carrefour 2026 и в отговор на променящите се пазарни условия, групата Carrefour започна анализ на бизнес портфейла си, обхващащ всички области на дейността и организационните модели", се казва в официален коментар на Carrefour Polska.

Решението за продажба не е изненадващо предвид слабите финансови резултати на веригата в Полша. Докато Carrefour увеличи продажбите си с 9,9% през 2024 г., достигайки 94,6 млрд. евро приходи, полският клон отбеляза спад от 3%. Годишният оборот в Полша възлезе на едва 2,4 млрд. евро.

Мрежата от магазини също претърпя значителни промени в структурата си. В края на 2024 г. Carrefour Polska управляваше 783 магазина - с почти 7% по-малко от предходната година, като за първи път падна под прага от 800 обекта. Първата половина на 2025 г. донесе само символично увеличение на приходите с 0,6%, при отрицателни сравними продажби.

Сред потенциалните купувачи най-често се споменава Biedronka, собственост на португалската група Jeronimo Martins. През лятото собственикът на веригата предложи, че придобиването на част от магазините на Carrefour би могло да помогне за постигането на амбициозната цел от 50 милиарда евро годишни продажби до 2029 г.

Очаква се обаче поради регулаторни причини да има сделка само за част от обектите.

Потенциалната продажба на полските активи е в съответствие с глобалната стратегия на Carrefour. Веригата финализира продажбата на италианските си активи - 1188 магазина на NewPrinces, за около 1 милиард евро. По-рано Carrefour се оттегли от Китай и продаде дела си в Carrefour Taiwan.

Евентуално оттегляне от Полша би означавало края на 28-годишното присъствие на френската верига на полския пазар, където тя започна дейност през 1997 г. Сделката би била една от най-големите в историята на полската търговия на дребно от поглъщането на веригата Tesco от Salling Group.