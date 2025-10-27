Френският ритейл гигант Carrefour се готви да продаде магазините си в Румъния, 24 години след навлизането си на местния пазар. Компанията е наела BNP Paribas като консултант, за да оцени интереса на потенциални купувачи, съобщава френската преса. Решението е част от стратегията на групата за свиване на международното й присъствие и фокусиране върху по-печеливши пазари.

Carrefour навлиза в Румъния през 2001 година и към момента управлява над 450 магазина в 113 града. По данни на компанията, през първите 9 месеца на годината оборотът е достигнал €2,2 милиарда, с минимален ръст от 1,9%. Въпреки това, анализаторите отбелязват, че румънският пазар е силно конкурентен и маржовете на печалба остават ограничени.

Поредно отстъпление - след Полша и Италия

Плановете за продажба на активи на Carrefour се изпълняват ускорено. През лятото групата продаде бизнеса си в Италия - мрежа от близо 1200 магазина - на NewPrinces Group, след като отчетe загуби от €67 милиона.

Преди месец Carrefour потвърди, че продава и операциите си в Полша, поверявайки процеса на JP Morgan. Както Money.bg писа, полският клон управлява стотици магазини и десетки търговски центрове, а решението е част от прилагането на стратегическия план "Carrefour 2026", насочен към повишаване на ефективността и концентрация върху ключови пазари.

Паралелно Deutsche Bank консултира продажбата на активите на групата в Аржентина.

Какво се случва в България?

На фона на тези процеси България отново се оказва сложен пазар за френската верига, която така и не успява да се наложи.

След 7-годишно отсъствие Carrefour се завърна през 2024 г. чрез франчайз споразумение с гръцката Retail & More, която предостави подфранчайзинг на българската Parkmart Holding.

Новите магазини под бранда Carrefour Market и Carrefour Express отвориха първо в София и Бургас. А заявката беше за ребрандиране на около 25 обекта до края на предходната година.

На този фон през септември стана ясно, че вторият опит на Carrefour в България пак се провали. Веригата отново не успя да се задържи над повърхността, а причините за това не са напълно ясни, но и не лишени от логика. Случващото се у нас изглежда естествено продължение на политиката на френската верига да се изтегли от по-слабо доходоносни пазари.