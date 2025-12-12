OpenAI пусна своя най-нов модел GPT-5.2 сред засилваща се конкуренция от Google Gemini, като го представи като най-напредналия досега, предназначен за разработчици и ежедневна професионална употреба.

Премиерата идва на фона на информации за "код червено", обявен в компанията от изпълнителния директор Сам Алтман заради спад в трафика на ChatGPT и притеснения, че компанията губи пазарен дял от потребителите в полза на други платформи.

Според The Information, в бележката до служителите се призовава за промяна в приоритетите, включително отлагане на ангажименти като въвеждането на реклами и вместо това фокусиране върху създаването на по-добро изживяване с ChatGPT.

GPT-5.2 е опит на OpenAI да си върне лидерството, въпреки че според Axios някои служители са искали пускането на модела да бъде отложено, за да има компанията повече време да го подобри. Продуктовият директор Фиджи Симо отрече, че изданието е форсирано, настоявайки че GPT-5.2 е по-безопасен от предшествениците си.

Битка с Gemini 3

GPT-5.2 пристига в разгара на надпревара с Gemini 3 на Google, който доминира класацията на LMArena в повечето бенчмаркове (с изключение на програмирането, където Claude Opus-4.5 на Anthropic все още държи лидерството).

Моделът излиза в три версии: Instant за рутинни заявки, Thinking за сложна структурирана работа като кодиране и анализ, и Pro - най-високия модел за максимална точност.

OpenAI твърди, че GPT-5.2 поставя нови бенчмарк резултати в кодиране, математика, наука, визуално разпознаване, разсъждаване с голям контекст и използване на инструменти.

Според собствените бенчмаркове на OpenAI, GPT-5.2 Thinking изпреварва Gemini 3 и Claude Opus 4.5 на Anthropic в почти всеки тест.

Победа на висока цена

Обновеният фокус на OpenAI върху симулиращи разсъждение модели е рискован ход. Системите зад режимите Thinking и Deep Research са по-скъпи за работа от стандартните чатботове, защото консумират повече изчислителна мощ.

Като удвоява залога си върху такъв модел с GPT-5.2, OpenAI може да създаде порочен кръг: харчи повече за изчисления, за да спечели класацията, след което харчи още повече, за да поддържа тези високи разходи на мащаб.

Според неотдавнашни публикации, OpenAI вече харчи повече за изчисления, отколкото е признавала досега. TechCrunch съобщава, че повечето от разходите на OpenAI за inference се плащат в брой, а не чрез облачни кредити, което показва, че разходите за изчисления са надхвърлили това, което партньорствата могат да субсидират.

Сделката с Disney - и войната с Google

В същия ден OpenAI обяви сделка за 1 милиард долара с Disney, която позволява на видео генератора Sora да създава кратки клипове с над 200 герои от Disney, Pixar, Marvel и Star Wars. Тригодишното споразумение маркира първия път, когато голямо развлекателно студио лицензира интелектуалната си собственост на мащабен AI видео инструмент.

Напълно случайно, Disney изпрати същия ден предупредително писмо до Google, обвинявайки технологичния гигант в нарушение на авторски права "в масивен мащаб". Според Variety, Disney твърди, че Google използва AI модели за комерсиално разпространение на неразрешени изображения и видеоклипове с герои от "Цар лъв", "Замръзналото кралство" и други.

За по-малко изкушените от Мики Маус потребители пък вече има безплатна интеграция с някои от водещите инструменти на Adobe като Photoshop и Acrobat - потребителят само трябва да каже каква редакция на качен от него файл иска и ChatGPT ще използва професионалните програми, за да я направи.