Изкуственият интелект може да промени и подобри изцяло световното здравеопазване, като технологията се интегрира все по-успешно в медицината по цял свят, включително в България. AI започва да заема голяма роля в кардиологията, а Разград е първият град в региона, в който вече разполага с мевдицински апарат от най-ново поколение с изкуствен интелект.

Модерната технология е налична благодарение на специалиста по кардиология и вътрешни болести д-р Милан Стоянов, който инвестира лични средства в размер на 100 000 лева за покупката на машината.

Лекарят с над 30-годишен опит споделя, че прави това, защото вярва в новите технологии и защото иска медицината в неговия град да разполага с тях, независимо от факта, че не винаги има пари за нови инвестиции.

Източник: Личен архив

"Този апарат е италианско производство и струва 50 000 евро. Вече го използваме в поликлиниката, като нашите пациенти буквално са възхитени от модерната машина. Най-общо казано, тя дава много висока информативна стойност, като чрез ултразвук се изследва как работи сърцето. Това се случва напълно безопасно и безвредно за пациентите", разяснява д-р Стоянов.

Разликата на новия ехокардиограф с доскоро използвания апарат се корени в автоматизацията. Благодарение на технологията с изкуствен интелект изследването се провежда изключително бързо, буквално с едно натискане на копче. За сравнение, работата със старите апарати отнема четвърт час.

"Не искам медицината в Разград да изостава..."

"Искрено се надявам, че разградчани ще се гордеят, че медицината в нашия град не изостава, а напротив, модернизира се. В момента можем бързо и прецизно да поставяме редица диагнози, да откриваме болести и да назначаваме адекватно лечение", подчертава кардиологът.

Д-р Милан Стоянов вярва, че изкуственият интелект тепърва ще разгръща своя потенциал както в медицината, така и в почти всички други професионални области. Специално в неговата професия, AI вече води лечението на пациентите на нови равнища, благодарение на по-бързата и точна диагностика.