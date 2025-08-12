Представянето на новата версия на GPT бързо се превърна в технологичната новина на миналата седмица. Според създателите ѝ от OpenAI GPT-5 е най-добрият продукт на пазара в момента, като се бори с "халюцинациите" и е усъвършенстван в софтуерната разработка.

На фона на това, технопарк "Астана Хъб" пусна за публично ползване модела AlemLLM. На този етап обаче той работи единствено на местния език, пише The Astana Times.

"Това е стъпка към това казахският език да се чува в гласови асистенти, чатботове, преводачи, търсачки и други технологии на бъдещето", написа Жаслан Мадиев - министър на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост.

Принципът му на работа е подобен на GPT-4o, като отговаря на команди и генерира текст. С публичното предоставяне на изкуствения интелект управляващите целят да помогнат на стартиращи компании, университети, компании и международни платформи.

"Отвореният AlemLLM ще позволи създаването на нови продукти и услуги на казахски език, ще ускори внедряването на изкуствен интелект в образованието, здравеопазването, правото и други области; ще засили присъствието на казахския език в глобалните дигитални екосистеми", написа Жаслан Мадиев.

Очаква се казахстанският езиков модел да бъде интегриран и в работата на държавните агенции.

Азиатската страна не е единствената, която разработва свой изкуствен интелект. Миналата година беше пусната първата публична версия на BgGPT нa Инcтитyтa зa ĸoмпютъpни нayĸи, изĸycтвeн интeлeĸт и тexнoлoгии ĸъм CУ. Въпреки възторга на народа и политиците, се оказа, че българският езиков модел все още не е разработен достатъчно добре, за да се конкурира с технологичните гиганти. Оттогава обаче мина много време, а новините за BgGPT останаха само в дигиталното пространство.