Електричеството се превръща в новата "суровина на изкуствения интелект" - а недостигът му вече започва да ограничава растежа на целия сектор. Ако в първата фаза на AI бума говорехме за алгоритми, модели и графични процесори, следващата фаза ще бъде за мегавати, тероватчасове и капацитет на мрежата. Точно тук се отваря прозорец за инвеститорите - но този прозорец е ограничен във времето и е силно асиметричен.

Простата математика е безмилостна: прогнозите сочат, че AI натоварванията могат да поглъщат около 500 тераватчаса електроенергия годишно до 2027 г. - приблизително два пъти повече от общото потребление на Обединеното кралство през 2023 г. Това не е абстрактна прогноза, а натиск, който вече се вижда в реални системи. В щата Вирджиния, където е един от най-големите клъстери от центрове за данни в света, Dominion Energy почти удвоява договорения капацитет за захранване на дейта центрове само за периода юли-декември 2024 г. - и тенденцията продължава. Огромните бюджети за капиталови разходи на технологичните гиганти подсилват картината: само Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta планират общо около 370 милиарда долара капекс в рамките на 2025 г., голяма част от които за AI инфраструктура. И въпреки това пазарът признава, че "не могат да строят достатъчно бързо".

Причината е физическа, не финансова. Един модерен AI център за данни изисква десетки хиляди графични процесора, специализирани мрежови решения и колосално електрозахранване. Строежът и въвеждането в експлоатация на подобни съоръжения обичайно отнемат между 12 и 36 месеца. Но ако добавим разрешителни, разширение на електропреносната мрежа, трансформаторни подстанции и локална инфраструктура, реалният цикъл е по-скоро 3-6 години. Това означава, че в периода 2026-2028 г. ще живеем в свят, в който търсенето на AI изчислителна мощ далеч изпреварва готовия физически капацитет.

Точно тази времева "дупка" оформя инвестиционния кейс. Когато ключов ресурс стане скъп и концентриран, системата исторически ражда паралелни пазари: кооперативи за ток в началото на XX век, независими добивни компании при доминацията на ОПЕК, реселъри на широколентов интернет в ранните години на интернет. Днес дефицитният ресурс са графичните изчисления и електричеството зад тях. Това отваря две нива на потенциални бенефициенти: първо - "агрегаторите на изчислителна мощ", които използват разпределени GPU ресурси; и второ - класическите инфраструктурни играчи: електрически компании, оператори на дейта центрове и доставчици на хардуер.

При разпределените мрежи логиката е подобна на "Airbnb за графични процесори". Платформи като Render Network, io.net и Akash Network събират неизползван GPU капацитет от индивидуални потребители, студиа, университетски клъстери и дори излишък в корпоративни дейта центрове. Вместо да финансират скъпи собствени центрове с дълг, те плащат на участниците чрез токени и така превръщат "спящи" ресурси в продуктивни активи. Печелят от арбитраж: продават изчисления на клиенти, които не могат да си позволят цените на големите облачни доставчици, но са готови да жертват малко надеждност за значително по-ниска цена. Бизнес моделът е изключително привлекателен именно в периода на недостиг - докато облачните гиганти още строят.

Рисковете обаче са ясни: варираща производителност, латентност, сигурност и регулация. Регулираните индустрии трудно биха преместили чувствителни модели и данни върху неизвестен хардуер, разпръснат по света. Това прави нишата естествено ограничена - към по-нискорискови случаи, инди студия, по-малки разработчици и по-"гъвкави" географии. Ако недостигът на електроенергия и капацитет на центрове за данни се проточи отвъд 2029 г., прозорецът за бърз растеж на тези мрежи се удължава. Но в базовия сценарий това е 24-36-месечен период на "пиршество", след което те постепенно се нормализират като по-евтина алтернатива, а не като двигател на целия сектор.

По-широкият и по-разбираем за традиционните инвеститори пласт са класическите инфраструктурни компании, които ще "монетизират болката" от недостига, независимо дали децентрализираните мрежи успеят. Операторите на центрове за данни са на първа линия: Equinix и Digital Realty Trust вече усещат ръста на търсенето от АИ клиенти и заключват дългосрочни договори за капацитет. При тях ключът е в метриките като заетост на площите, ръст на наемите и възвращаемост на новите проекти. В среда, в която хипермащабните играчи се борят за всеки мегават, високоспециализираните оператори на неутрални дейта центрове могат да прехвърлят част от тази "енергийна премия" в по-високи цени и по-добър марж.

Втората линия са електрическите компании и доставчиците на мрежова инфраструктура. Примери като Dominion Energy във Вирджиния са показателни: когато само за шест месеца почти удвояваш договорения капацитет за центрове за данни, това означава десетилетен хоризонт на стабилно търсене. Към подобна категория спадат и компании като Duke Energy и NextEra Energy, които оперират в региони с засилен интерес към АИ дейта центрове и в същото време развиват възобновяеми източници. Комбинацията от дългосрочни договори, регулаторно одобрени възвращаемости и растяща нужда от нови мощности може да превърне някои от тези компании в "енергийни гръбнаци" на AI ерата. Тук обаче рискът идва от регулацията и политиката: натиск за по-ниски тарифи, ограничения върху емисиите, забавяне на проекти.

Третият пласт е хардуерната верига. Nvidia остава в центъра на тази история, защото всеки допълнителен мегават, който се осигури за AI, в крайна сметка се превръща в графични процесори, сървъри и мрежова инфраструктура. Компанията вече показа какво означава да бъдеш "бутилковото гърло" на цяла индустрия: темповете на ръст на приходите от центрове за данни, маржовете и доминиращият пазарен дял са директна функция от това, че търсенето на AI изчислителна мощ надвишава предлагането. Broadcom и Super Micro Computer участват в същата верига - първата със специализирани чипове и мрежови решения, втората като производител на високопроизводителни сървърни системи. Докато физическите ограничения на електричеството и строителството ограничават капацитета, всяка налична платформа от този тип има сравнително силна ценова мощ.

Важно е да се подчертае, че тези традиционни публични компании не улавят самия "арбитраж" на дефицита така директно, както децентрализираните мрежи, но имат по-устойчив профил. Те вероятно ще се представят добре независимо дали децентрализираното изчисление успее или не, защото са интегрирани в основната инфраструктура: ток, центрове за данни, чипове. Това е по-скоро експозиция към целия AI енергиен цикъл, отколкото към краткотрайния "джоб на недостиг".

От гледна точка на времето прозорецът за най-остър недостиг изглежда концентриран в периода 2027-2029 г. - около момента, в който големите проекти за центрове за данни, нови подстанции и мрежови разширения, финансирани днес, реално влизат в експлоатация. В хипотезата на сценарийно мислене може да си представим четири фази: натрупване на напрежение (2025-2026), пик на дефицита и "спешни решения" (2026-2028), постепенно нормализиране (2028-2029) и стабилизирана инфраструктурна ера след това. За инвеститорите това означава да мислят не само "кои компании", но и "кога": по-спекулативните разпределени мрежи вероятно имат повече стойност в началните фази, докато класическите инфраструктурни и енергийни играчи печелят по-линейно през целия цикъл.

От макро гледна точка AI дефицитът на електроенергия променя и начина, по който трябва да четем пазарите. Традиционно сме свикнали да гледаме на технологичните акции като на "растежни истории", отделени от стария свят на комуналните услуги. В следващото десетилетие обаче линията между "стара икономика" и "нова икономика" ще се размива. Доставчик на електроенергия с правилната география и регулаторен режим може да се окаже стратегически толкова важен за АИ, колкото и най-модерният чип. Оператор на центрове за данни с достъп до евтини възобновяеми източници може да има по-устойчив конкурентен ръб от поредния стартиращ AI модел.

В същото време рисковете не трябва да се подценяват. Ако регулаторите се намесят агресивно срещу крипто токени и децентрализирани мрежи, ако има забавяне на AI инвестициите заради рецесия или "спукване на балон", ако политически решения ограничат строителството на енергийна инфраструктура, днешните оптимистични сценарии могат да се компресират. И обратното - ако преходът към AI икономика се окаже по-плавен, а ефективността на моделите се увеличава по-бързо от очакваното, реалното потребление на ток може да се задържи по-ниско от най-страшните прогнози, което ще смекчи дефицита.

В крайна сметка, "енергията на AI" е не само технически, но и инвестиционен разказ: той пренасочва вниманието от самите модели към инфраструктурата, която ги поддържа. Ако мислим за AI като за нов "електрически цикъл", то реалните бенефициенти ще бъдат онези компании, които стоят в кръстопътя между ток, центрове за данни и хардуер - и които успеят да превърнат временния дефицит в устойчиви, дългосрочни потоци от приходи.

