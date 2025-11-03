В технологичните цикли винаги има един момент, когато пазарът разбира, че "истинската" иновация не е в това, което се вижда на повърхността, а в това, което я прави възможна. Днес изкуственият интелект е на този праг. След шеметното поскъпване на Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer, вниманието на инвеститорите постепенно се измества от самите AI чипове към нещо далеч по-малко разбираемо, но фундаментално: свързаността.

Изчислителните модели вече са толкова мащабни, че традиционните медни кабели, които пренасят данните между процесорите, просто не издържат. Изкуственият интелект изисква нова нервна система — оптична. Светлината се движи по-бързо, изисква по-малко енергия и не се поддава на електрическите ограничения на медта. Но преминаването към този тип архитектура е не просто ъпгрейд, а технологична революция, която отваря врати за нов клас компании.

Точно върху това залага Nvidia, която обяви 1 милиард долара инвестиция в Nokia за разработка на 6G технологии и интеграция на AI в безжичните мрежи. Това е стратегическо послание — не само за скорост, а за контрол върху цялата верига на данните: от GPU, през оптичните модули, до безжичните точки на достъп. AI вече не е само в чипа — той е в тръбите, които пренасят мисълта му.

Много от тези компании стоят под радара на масовите инвеститори. Анализаторът Джордан Клайн от Mizuho нарече оптичните акции "най-недооценената и най-слабо разбирана част от AI екосистемата". И все пак, зад сложните им технологии стои една проста идея: колкото повече модели, толкова повече данни; колкото повече данни, толкова по-голяма нужда от светлина.

Сред играчите, които могат да извлекат най-голяма полза от този преход, са десет компании, които влизат в новия "AI Connectivity Index": Astera Labs, Credo, Lumentum, Arista Networks, Fabrinet, Amphenol, Ciena, Macom, Coherent и Semtech. Всички те формират т.нар. "дълбок слой на интелекта" — инфраструктурата, без която невронните мрежи просто не могат да съществуват.

Компания Тикер Очакван ръст на продажбите (CAGR 2025-27) Forward P/E Forward P/S Buy рейтинг Доходност 2025 Astera Labs ALAB 36.5% 83.1 28.1 78% 28% Credo Technology CRDO 36.2% 70.7 26.2 94% 148% Lumentum Holdings LITE 24.3% 35.6 5.8 80% 138% Arista Networks ANET 20.1% 49.0 19.5 85% 43% Fabrinet FN 15.7% 33.7 3.8 70% 99% Amphenol Corp. APH 15.2% 34.5 6.5 70% 101% Ciena Corp. CIEN 13.8% 43.1 4.9 78% 123% Macom Technology MTSI 10.6% 36.2 10.2 76% 16% Coherent Corp. COHR 10.2% 25.8 3.2 78% 40% Semtech Corp. SMTC 10.1% 33.3 5.3 88% 10%

Тези метрики говорят ясно: въпреки високите оценки — среден P/E около 44 и P/S около 11 — секторът оправдава премията с двуцифрен темп на растеж. За сравнение, индексът S&P 500 се търгува при P/E 22,8 и прогнозен ръст на приходите от 6,5%. При тази разлика дори половината от прогнозите да се сбъднат, оптичният сектор ще остане сред най-динамичните ниши на целия пазар.

Технологичният процес зад тези компании е изключително синхронизиран. Astera, Credo и Macom произвеждат специализирани semiconductors, които позволяват високоскоростна трансмисия през оптични влакна. Lumentum и Coherent създават самите оптични модули — миниатюрни устройства, които превръщат електрическия сигнал в светлинен и обратно. Fabrinet сглобява и пакетира тези компоненти, за да бъдат инсталирани в routing и switching системите на Arista и Ciena.

Във всеки център за данни, когато GPU трябва да изпрати информация, светлинният сигнал преминава през специализирани кабели, произведени от Amphenol. Вътре в комутаторите, оптичните модули превръщат импулсите в електрически сигнал, който се усилва, коригира и отново се превръща в светлина. Този процес, повтарящ се милиарди пъти в секунда, е това, което прави възможно обучението на AI модели с трилиони параметри.

В ерата на изкуствения интелект скоростта вече не е лукс, а кислород. Данните трябва да се движат с минимално забавяне (latency) и максимална плътност на честотната лента (bandwidth). Именно тук оптичната технология е без алтернатива. Или както го каза анализаторът Брад Гастуърт от Circular Technology: "AI просто има нужда от по-бързи тръби."

Някои от тези компании вече показаха какво означава да си в правилния сегмент в правилния момент. Акциите на Credo поскъпнаха с над 140% през 2025 г., след като новото ѝ поколение чипове показа енергийна ефективност, превъзхождаща конкурентите. Lumentum и Ciena пък получиха мощен тласък от поръчки за оптични модули за Nvidia, Google и Microsoft. Amphenol и Fabrinet са тихите победители — не толкова шумни, но с изключително стабилни клиенти в телекомуникационния и дата център сегментите.

Пазарната логика е проста: за всеки нов долар инвестиция в AI изчислителна мощ, около 35-40 цента отиват в инфраструктура - мрежи, охлаждане, захранване и свързаност. Ако AI чиповете са мозъкът, тези компании са нервната система.

Рисковете обаче не са малки. Индустрията е волатилна, с периоди на свръхинвестиции и корекции. Клиентската концентрация е висока - Nvidia, Meta и Alphabet често представляват над 50% от приходите в даден тримесечен цикъл. Освен това технологичният цикъл при оптиката е кратък: всеки 18-24 месеца навлизат нови стандарти (400G, 800G, 1.6T), което изисква непрекъснати капиталови разходи и компресира маржовете.

Въпреки това, анализаторите са почти единодушни, че търсенето ще надвиши предлагането поне до 2027 г. Оптичният пазар, по прогноза на Circular Research, ще нарасне с над 50% през 2025 г. и ще запази темп от 30-35% през 2026 г.. Това го прави един от най-бързо растящите технологични сегменти на планетата — по-бърз дори от самите AI чипове.

Любопитно е, че този бум остава "невидим" за масовите инвеститори. Докато всички говорят за Nvidia и Microsoft, истинският растеж се крие в техните доставчици. Има дори логика, че това е "по-чистият начин" да се инвестира в AI - без да поемаш риска от насищане на GPU пазара.

Тези акции са скъпи, но не балонни. В исторически план, компании с подобен темп на ръст при P/E около 40 и стабилен паричен поток често са удвоявали стойността си в рамките на три години. Успехът тук обаче изисква дисциплина и времеви хоризонт. Това не е краткосрочна игра.

В един по-широк контекст, преходът към оптична инфраструктура е и геополитически въпрос. Докато САЩ и Европа се надпреварват да изграждат собствени AI клъстери, контролът върху доставчиците на оптични компоненти ще се превърне в стратегическо предимство. Китай вече инвестира масирано в Coherent и Huawei Optics, а Европа - в Nokia и Ericsson.

Ако се върнем към аналогията с интернет балона от 2000 г., може би точно тези компании са новите Cisco и Broadcom — не лицата на иновацията, а нейният гръбнак. И както често става, именно гръбнакът оцелява след всяка корекция.

Какво означава това за инвеститорите? Възможностите са реални, но рисковете са също толкова осезаеми. При текущите оценки пазарът вече залага на продължителен растеж на AI инфраструктурата. Ако този сценарий се забави, корекция от 20-30% би била напълно възможна. Но за онези, които вярват в дългосрочната еволюция на изкуствения интелект, това са компаниите, които ще движат данните на бъдещето.

AI революцията започна в чиповете, но ще завърши в светлината.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.