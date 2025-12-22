Френският президент Еманюел Макрон даде "зелена светлина" за строителството на нов ядрен самолетоносач, който ще замени остаряващия флагман "Шарл де Гол. Обявлението беше направено пред френски войници в Абу Даби, където Макрон подчерта: "В епоха на хищници трябва да бъдем силни, за да се страхуват от нас и трябва да бъде особено силни в морето".

Новият кораб, известен като Porte-Avions Nouvelle Génération (PA-NG), ще бъде с водоизместимост от 78 000 тона и дължина 310 метра, съобщава Euronews. За сравнение, настоящият Charles de Gaulle, въведен в експлоатация през 2001 г., е с водоизместимост 42 000 тона и дължина 261 метра.

Авионосецът ще разполага с полетна палуба от 17 000 квадратни метра и максимална ширина от 79 метра. Въпреки впечатляващите размери, той все още ще бъде по-малък от американския "Джералд Форд" - най-големият военен кораб в света с водоизместимост над 100 000 тона.

Задвижване и въоръжение

Самолетоносачът ще бъде задвижван от два усъвършенствани ядрени реактора K22, разработени от TechnicAtome, всеки произвеждащ 220-230 мегавата мощност, информира StratNews.

Презареждането ще е необходимо само веднъж на десет години, което осигурява практически неограничен обсег на действие, лимитиран единствено от запасите за екипажа.

Полетната палуба ще разполага с два или три електромагнитни катапулта (EMALS), които ще позволят бързо и гъвкаво излитане на самолети. Въздушното крило е планирано да включва около 30-40 изтребителя от ново поколение - вероятно Rafale-M или бъдещите FCAS самолети, три самолета за ранно предупреждение E-2D Advanced Hawkeye и допълнителни безпилотни системи.

Именно заради по-големите размери на FCAS и се очертава авионосецът да "порасне" толкова много спрямо своя предшественик.

За сравнение, новият китайски самолетоносач "Фуджиан" е с подобни размери и авиокрилото му е с 20 самолета повече - но говорим за машини от актуална генерация, а не от следващо поколение.

Финансови параметри и график

Програмата се очаква да струва около 10,25 милиарда евро, съобщава Euronews. Работата по компонентите за ядрено задвижване започна миналата година, като окончателната поръчка трябва да бъде направена по бюджета за 2025 г.

Производството се очаква да започне около 2032 г. в корабостроителницата Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назер, отбелязва Aerospace Global News. Първоначалните морски изпитания са планирани за 2036 г., преди въвеждането в експлоатация през 2038 г. Проектът ще осигури работа на 800 доставчици, 80% от които са малки и средни предприятия.

Стратегическо значение

Министърът на отбраната Катрин Вотрен заяви, че новият самолетоносач ще може да се включва в силно въоръжени, далечни мисии при кратко предизвестие, многократно и за продължителни периоди.

Макрон обяви допълнителни 6,5 милиарда евро военни разходи през следващите две години, като Франция цели да достигне 64 милиарда евро отбранителен бюджет през 2027 г. - двойно повече от 32-те милиарда при встъпването му в длъжност през 2017 г.

PA-NG ще бъде най-големият военен кораб, строен някога в Европа. Франция остава единствената европейска държава, оперираща ядрен самолетоносач, и едно от малкото европейски държави със самолетоносачи наред с Великобритания, Италия и Испания.

Настоящият "Шарл де Гол" изигра централна роля във френските операции на НАТО - от Афганистан до операциите срещу Ислямска държава в Сирия и Ирак. Корабът обаче има повтарящи се технически проблеми, включително със задвижващите витла, изискващи множество ремонти.

В контекста на нарастващите глобални напрежения и особено след руското нападение над Украйна, новият самолетоносач показва, че Франция все още иска да бъде възприемана като глобална сила.