Пазарът в Тайланд за покупко-продажба на котки и особено, съответно на свързаните с тези домашни любимци продукти и услуги, достигна през 2025 г. 367,8 милиарда бата, т.е. зашеметяващите 11,8 милиарда долара. А правителството обяви този сектор за основна част от икономиката на страната, пише Nikkei Asia.

През ноември миналата година властите обявиха пет местни породи котки - сиамска, суфалакска, коратска, конджа и као манее - за национални символи. Тази мярка има за цел да запази генетиката на тези домашни любимци и същевременно да стимулира икономиката, тъй като тези породи са неразделна част от "тайландските вярвания, обичаи, местна мъдрост и културни практики", коментираха от правителството.

Изданието отбелязва, че "пазарът с покупки от любителите на котки" вече е надминал подобния пазар за кучета, който понастоящем се изчислява на 226,8 милиарда бата, или 7,2 милиарда долара.

Смята се, че един от основните стимули за покупките на котки в Тайланд е урбанизацията и сравнително малката жилищна площ в градовете - тъй като котките са "по-компактни домашни любимци", се отбелязва в статията.

Междувременно секторът за покупки на храна за котки, пособия и лекарства за тези домашни любимци "процъфтява", дори на фона на спада при туризма в Тайланд - броят на чуждестранните посетители в страната през 2025 г.е намалял със 7,2%.

Източник: Envato

Намиращата се в Югоизточна Азия страна с население 65 млн. човека, влезе в петте най-добри дестинации за почивка за руснаците през лятото на 2024 г., заедно с Абхазия, Турция, Египет и ОАЕ. А според проучване през 2025 г., 18% от анкетираните от големите руски градове, планираха да почиват в Източна Азия (Китай, Хонконг, Япония, Южна Корея), както и в Югоизточна Азия (Тайланд, Виетнам, Камбоджа).

Тайланд не е единствената страна, където домашните любимци са на голяма почит и стопаните им харчат доста пари за тях. В тази връзка Фьодор Зюзиков, управляващ директор на руската верига за храни и пособия за домашни любимци Zoozavr (част от "Детски свят"), коментира, че пазарът на продукти за домашни любимци в Русия вече надвишава пазара за киберсигурност. Според него, тази тенденция на растеж ще продължи още десет години.

През 2024 г. приходите само от поръчки по интернет на продукти за домашни любимци в Русия надхвърлиха 500 милиарда рубли. А за миналата година, експертите оцениха този пазар на 560-570 милиарда рубли (около 7,5 млрд. долара).

По думите на Зюзиков, около 60% от руските домакинства притежават домашни любимци. А само домашните котки са около 50 милиона, т.е. едва ли не на всеки трима руснаци се пада по една котка.

Говорейки за популярните продукти сред собствениците на домашни любимци не само в Русия, но и в света, експертът отбелязва бързия растеж на приходите от аксесоари, "дрехи" и "обувки" за домашни любимци. Причината е, че "домашните любимци (основно котки и кучета) все повече се възприемат като пълноправни членове на семейството, а не просто като домашни любимци", казва той.