Върху какви по-дълготрайни продукти за бита бихме могли да ги инвестираме спестени пари в левове преди влизането на България в еврозоната? Този въпрос задаваме на създателите на платформата "Ние, потребителите", които са изготвили списък със съвети към гражданите, покрай предстоящата смяна на валутата. И най-вече, за да избегнем инфлация или опити за спекулативно вдигане на цените.

"Всички ние купуваме сходни продукти за бита, но някои от тях можем да вземем по-рано. Можем да започнем с най-необходимото - храната. Бобовите култури като боб, леща и грах, са страхотна инвестиция за дома. Те могат да се съхраняват с години при подходящи условия, без да губят хранителните си качества.

Друга разумна инвестиция е в макаронени изделия като спагети, макарони и други подобни, защото също имат достъпна цена и са с дълъг срок на годност - от 1 до 2 години, приготвят се бързо и лесно и се комбинират с различни сосове и продукти", пишат от платформата.

Според експертите добър вариант за запасяване на домакинствата са консервираните храни, както и сухите плодове и ядки като лешници, орехи и бадеми.

"Ако използвате мед в домакинството си, има поне две причини да инвестирате част от спестяванията си в такива запаси. Медът е от малкото храни с безкраен срок на годност при правилно съхранение, богат е на полезни вещества и търсенето му расте постоянно."

Източник: iStock

Покупките на какао, чай, кафе и подправки също са добра инвестиция за следващите месеци. Предвид ръста в цената на какаото и кафето, това звучи съвсем логично.

"По този начин хем ще изпреварим инфлационните процеси, хем ще се освободим от наличните пари в брой, а ще започнем да спестяваме от приходите си през следващите месеци, които при много хора постъпват по банков път и ще могат да се възползват от безплатното превалутиране на сметките при настъпването на 2026 година", коментира Габриела Руменова, която е създател на онлайн платформата.

Други продукти, които са дълготрайни и с които можем да се запасим, ако се опасяваме, че могат да поскъпнат, са лични хигиенни средства като паста за зъби, шампоан, сапун и душ гел, както и от препарати за дома - повечето от тях са със срок на годност от 1 до 3 години. Електроуредите също са добър вариант. Ако нещо се е счупило или вече е твърде старо и това съвсем скоро предстои, покупката на негов заместник ще осигури по-голяма енергийна ефективност и спестявания, по-добра функционалност и по-висока безопасност.