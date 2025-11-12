Акции. Благородни метали. Криптовалути. Общото между всички тези типове активи е, че през последните години те преживяха истинска "демократизация" - дребните инвеститори получиха достъп до тях чрез различни платформи, които позволяват купуването и продаването на частици от тройунцията, биткойна или акцията на Nvidia. Подобен процес сега е в ход и при имотите, като един от новите играчи на европейския пазар тръгва от България.

"Какво означава "фракционно инвестиране в недвижими имоти" - че вместо да инвестираш 100-120 хиляди евро и нагоре в имот, можеш да вложиш 5-10-15 хиляди евро и да си купиш частичка от имота, като предимствата се запазват абсолютно същите", обясни в студиото на Money.bg основателят на AireVest Симеон Гатев.

Как работи?

Инвестира се чрез т.нар кампании за имоти, които предварително са преминали през due diligence от екипа на платформата. "Говорим за къщи и апартаменти - предимно жилищни имоти, като предвиждаме и отваряне към другите типове имоти. Ще има както ново, така и старо строителство - всякакви имоти, които имат инвестиционен потенциал", обясни Гатев.

По думите му в началото жилищата ще бъдат от премиум клас именно заради инвестиционния потенциал. За всеки от тях се изготвя инвестиционно memo с детайлно описание, финансови характеристики, разходи по придобиване и т.н.

AireVest предлага различни стратегии какво да се прави с имотите. "Имаме т.нар fix and flip стратегия, в която кампаниите са между 6 и 12 месеца. Група от хора купува имота и ние влизаме като неутрална администрация между собствениците и като тяхно оперативно рамо. Работим с външни партньори, които правят всички реновации и подготвят имота с цел препродажба", обясни Гатев.

Има обаче и опция за по-дългосрочна доходност: "Имаме и имоти, които са т.нар ready to rent, имоти, които са с цел покупка и задържане. Периодите, които гледаме тук, са 3-5-7 години. Отново група инвеститори се събират, купуват готов имот и ние се занимаваме с всичко по придобиването на имота и управлението му".

Всичко се случва чрез относително новото за България дружество с променлив капитал (ДПК), като Гатев беше категоричен, че инвеститорите са тези, които решават какво се случва с имота: "Те влизат като съдружници в това дружество, имат пълен контрол. Ние влизаме като неутрална администрация с цел придобиване на имота и действия от тяхно име. Нямаме дял, нямаме глас".

В момента, в който се учреди дружеството, на имота се прави пълна застраховка, което защитава инвеститорите от рискове като бедствия, пожари, аварии или вандализъм. Тук опитът на екипа на платформата с управление на инвестиционни имоти също ще влезе в употреба.

Защо точно сега и точно това?

В наши дни има много възможности хората да реализират доходност от спестяванията си. Защо да изберат точно част от имот?

"Най-голямото предимство при нас е това, че ти всъщност притежаваш реален дял от имот. За разлика от крипто, за разлика от фондовете, които са по-ликвидни... но ти не притежаваш никаква собственост. Какво става в самия фонд - за теб е "черна кутия". Можеш само да се надяваш, че самият фонд ще се представи добре", отговори Симеон Гатев.

Именно наличието на реална собственост в актив отличава AireVest от crowdlending платформите, в които може да се инвестира в кредити и които са по-популярни към момента в Европа.

Източник: iStock Images

Дали обаче е добра идея да се инвестира в имоти у нас точно сега - когато толкова много се говори за понякога екстравагантни обяви и за цялостен тренд на разминаване на пазара с реалността? Според Гатев с опитите да се продават гаражи по 100 000 евро по-скоро виждаме "изкривената реалност": "Пазарът в България е изключително във връзка с реалността. Мисля, че в България просто наваксваме за години изоставане".

Това се потвърждава и от проучвания на платформата, според които в момента сме "на едно доста прилично ниво" на фона на съседните държави.

Какво следва?

AireVest стартира малко преди приемането на еврото у нас и Симеон Гатев очаква, че то ще повиши доверието на чуждестранните инвеститори. Самата платформа е построена с таргет както българи, работещи зад граница, така и чуждестранни инвеститори.

"Имали сме доста срещи с инвестиционни консултанти в други държави, които имат реален интерес към инвестиции в България. Платформата напълно позволява това, тъй като не само на хора в Европа, но и на хора извън Европа. Тъй като те всъщност инвеститорите влизат в така нареченото дружество с променен капитал, което ти позволява свободно да инвестираш в него", обясни Гатев.

AireVest на първо време ще се утвърждава на българския пазар, но вече са ясни и следващите две дестинации - Гърция и Полша. В перспектива платформата иска да е в цяла Европа.

Целта? "Да предложим един marketplace, в които имаш имоти от няколко пазара. Това от една страна ти позволява да диверсифицираш и балансираш портфолиото си, а от друга ти предоставя изключително разнообразие от недвижими имоти".

Целия разговор гледайте във видеото!

Материалът не представлява съвет за инвестиция.