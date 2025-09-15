Предстоящото въвеждане на еврото не е основателна причина за прибързани инвестиции в недвижими имоти, предупреждава кредитният консултант Тихомир Тошев в интервю за БНР. Според него на пазара вече се забелязват случаи на "необосновани покупки", които могат да се превърнат в сериозен финансов риск за домакинствата.

"Имот се купува тогава, когато човек е готов - и реално има нужда", коментира Тошев и подчертава, че "бързането на всяка цена" често води до грешки и дългосрочна задлъжнялост. По думите му, месечните вноски по всички кредити не бива да надвишават 30% от дохода на домакинството.

Въпреки предупреждението за умереност, той очаква силен финал на годината по отношение на кредитирането: "Октомври, ноември и декември традиционно са най-силните месеци за ипотечния пазар у нас. Тази година допълнителен фактор е именно очакваното въвеждане на еврото, което допълнително ускорява сделките."

Според него част от натрупаните в сивия сектор спестявания вече са изведени "на светло" чрез покупки на имоти, а много хора действат под влиянието на статистиката, която показва ръст на цените в повечето страни след преминаване към единната валута.

Тошев обаче остава оптимист за кредитния пазар: "Очаквам лихвите да останат в близки граници до тези от последните години. Ще продължим да сме сред страните с най-ниски лихви в Европейския съюз."

Той напомня, че всяка инвестиция - включително и в имоти - трябва да бъде съобразена с личния финансов профил и да бъде предварително анализирана: "Българинът по принцип е предпазлив инвеститор, но именно това трябва да ни мотивира да проучваме добре риска, преди да направим каквато и да било стъпка."