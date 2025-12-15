Според Световния съвет по златото, централните банки на страните от БРИКС са закупили общо 663 тона злато на стойност около 91 милиарда долара през първите девет месеца на 2025 г.

Масовото изкупуване, което продължи дори и когато цените на златото достигнаха исторически върхове, е сигнал за засилваща се тенденция към отказ от резервите в долари сред нововъзникващите икономики.

Блокът БРИКС, състоящ се от Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка и наскоро добавените членове, включително Египет, Етиопия, Иран и ОАЕ, понастоящем притежава общо 6026 тона злато към третото тримесечие на 2025 г.

Русия е начело на класацията на БРИКС с 2336 тона, следвана от Китай с 2298 тона, Индия с 880 тона и Бразилия с 145,1 тона. Въпреки това, алиансът все още изостава от САЩ, които поддържат 8133 тона в резервите си.

Златото достигна рекордно високо ниво от 4381 долара за унция на 17 октомври 2025 г., преди да се стабилизира на цена около 4200-4300 долара в началото на декември. Скъпоценният метал е поскъпнал с приблизително 60% от началото на годината, което е едно от най-силните му годишни представяния от 1979 г. насам.

Различни стратегии за резервите

Страните от БРИКС са увеличили дела на златото в общите си резерви с 102% между третото тримесечие на 2020 г. и третото тримесечие на 2025 г., като той е нараснал от 6,4% на 12,9% от общите резерви, според данни, цитирани от Times Now.

Скокът се дължи на агресивните покупки на централните банки на фона на нарастващата геополитическа несигурност.

За разлика от тях, западните икономики са успели да увеличат дела на златото само с 12% за същия период, като той е нараснал от 62,7% на 70,2% - ръст, който се дължи по-скоро на поскъпването на цената, отколкото на значителни нови покупки. САЩ, Германия, Италия и Франция отбелязват незначителен ръст или никакъв ръст в физическите си запаси.

"Златото се разглежда като чист хедж за САЩ", заяви Ники Шийлс, ръководител на стратегията за метали в MKS Pamp, като отбеляза "антидоларовата" привлекателност на златото през 2025 г. Проучването на Световния съвет по златото сред централните банки за 2025 г. разкри, че 73% от централните банкери по света смятат, че делът на американския долар в глобалните резерви ще намалее през следващите пет години.

Геополитически натиск

Ускореното натрупване на злато набра скорост след западните санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна през 2022 г. Санкциите подтикнаха развиващите се страни да търсят алтернативи на зависимостта от долара, което подхрани дискусиите за дедоларизация в рамките на БРИКС.

Президентът Доналд Тръмп многократно заплашваше членовете на БРИКС с мита от 10% до 100%, ако търсят алтернативи на долара. "Всяка страна, която се присъедини към антиамериканската политика на БРИКС, ще бъде обложена с ДОПЪЛНИТЕЛНО 10% мито", написа Тръмп през юли 2025 г.

Въпреки заплахите, делът на американския долар в глобалните валутни резерви спадна до 56,32% през второто тримесечие на 2025 г. - най-ниското ниво от поне 30 години и спад от над 70% в началото на 2000-те години. Междувременно централните банки закупиха нетни 53 тона само през октомври 2025 г., с което отчетените покупки от началото на годината до октомври достигнаха 254 тона.

Факт е обаче и че Русия, която води БРИКС по златни резерви, започна да продава част от златото си, а освен това страната спря износа на кюлчета - ясен знак за проблеми в държавната хазна на фона на война и санкции, а и на нужда от борба с неизбежно избуяващата в такива ситуации сива икономика.

Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на златото през декември 2026 г. до 4900 долара за унция, а JPMorgan прогнозира, че цените могат да достигнат 5000-5200 долара до 2026 г.