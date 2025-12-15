Проблемът с научните доказателства зад забраната на социалните медии в Австралия за лица до 16-годишна възраст, която влезе в сила и разбуни духовете е, че няма много такива. Това изглежда погрешно на всяко ниво, пише Sky News.

Разбира се, забраната има своите предимства. Истината обаче е, че по света се наблюдава тревожна тенденция, която според здравия разум не може да се обясни само със социалните мрежи. Психичното здраве на тийнейджърите е в упадък, особено сред младите момичета. В Австралия един показател за добро психично здраве е спаднал с 10%. Показателят за лошо психично здраве, хоспитализациите поради самонараняване, се е увеличил с повече от 40%.

Подобни тенденции се наблюдават по целия свят. В световен мащаб депресивните симптоми са се увеличили скокообразно сред юношите, като са се увеличили от 24% през 2001-2010 г. до 37% през 2011-2020 г. Кога започна всичко? Около 2010 г. Какво друго се случи през 2010 г.? Социалните мрежи станаха масови. Заключението изглежда толкова очевидно, че едва ли си струва да се разследва.

Източник: iStock

Само че когато учените го изследват, те не могат да открият връзката. Връзката между използването на социалните медии и негативните последици за здравето е в най-добрия случай слаба.

През 2024 г. екип от учени от университета в Кеймбридж анализира 143 проучвания, търсещи връзка между използването на социалните мрежи и психологически проблеми като тревожност и депресия. Те откриха такава, но в доста слаб процент.

На този фон големите технологични гиганти разбираемо се обявиха против решението на австралийските власти. Нищо чудно, те ще загубят много пари без младежите на Австралия. А колкото до това дали наистина случващото се ще се отрази добре на младите хора в страната, трябва да мине доста време, за да има доказателства за това.