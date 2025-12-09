Брюксел трябва да отложи забраната на продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, предвидена за 2035-а година. За това отдавна призовават представители на най-големите автомобилни компании в света. Натискът на бизнеса вероятно става толкова силен, че този сценарий изглежда се по-вероятен.

Минимум седем от държавите в ЕС вече официално призовават Европейската комисия да отмени забраната за продажба на нови дизелови и бензинови коли, предава Euronews. Мотивът: автомобилният сектор ще бъде силно засегнат.

Източник: iStock

Позицията на България

България, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша и Словакия твърдят, че е "наложително" ЕК да разгледа продажбата на хибридни автомобили след 2035 г. като част от предстоящия законодателен преглед. Въпреки че нашата страна и останалите шест да признават необходимостта от намаляване на емисиите на CO2, те защитават тезата, че законодателството на държавите членки трябва да се основава на технологична неутралност. Казано иначе, националните правителства трябва да имат свободата да избират най-добрия начин за конкурентоспособност при едновременно намаляване на емисиите.

Алтернативите включват хибридни модели и автомобили на водород и биогорива. Седемте държави-членки също така отбелязват необходимостта от допълнителна инфраструктура за зареждане в целия ЕС, както и от подобряване на тяхната достъпност от страна на Еврокомисията.

Седемте държави, сред които е и България и които лобират пред изпълнителния орган на ЕС за отлагане на забраната, представляват приблизително половината от населението в Евросъюза. А представителите на бизнеса във въпросните седем са категорични, че автомобилните производители в техните страни се борят с високите цени на енергията, недостига на компоненти, включително батерии, както и недостатъчното потребителско търсене на електромобили.