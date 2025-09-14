Повечето големи бизнеси отделят ресурси за подкрепа на социални каузи като дарения към организации, обучения, осигуряване на продукти, наемане на хора в неравностойно положение и други. Една компания обаче е изградила целия си бизнес на основата на каузата, в която вярва.

Макар да не е особено разпространен на българския пазар, несъмнено шоколадът Tony's Chocolonely привлича вниманието на потребителя, най-вече заради шарените си опаковки и специфичната форма на парчетата. Разбира се, тя не е случайна, а символизира основната мисия на нидерландската компания - да се справи с неравенствата и детската експлоатация.

Как се създава компания "случайно"?

Към миналата година 60% от производството на какао се осъществявало в Гана и Кот д'Ивоар, разказва CNBC. Дългогодишен проблем в тези страни е експлоатацията на детски труд. Според данни на американското Бюро по международни трудови въпроси над 1,5 милиона деца работят в какаови ферми.

За да се справят с този проблем, още през 2001 година двама американски политици изготвят международно споразумение, подписано от осем от най-големите марки за шоколад, включително Hershey, Nestle и Mars, с цел да премахнат детския труд.

Две години по-късно холандски журналисти пътуват до какаовите ферми в Западна Африка, за да проверят дали споразумението се изпълнява. Разследването им обаче показва, че броят на децата в плантациите продължава да бъде голям.

Източник: iStock

Тогава един от журналистите (Теун ван де Кьокен) решава да предаде посланието си по начин, по-въздействащ от репортаж. Той отива в местния полицейски участък, демонстративно изяжда шоколад на известна марка и настоява да бъде арестуван, защото е консумирал незаконно произведен продукт.

Кьокен се опитва да потърси съдействие от големите компании - производители на шоколад, но получава отказ от тяхна страна. Именно това го вдъхновява да създаде Tony's Chocolonely.

Символ на борба

Името на компанията идва от това на създателя ѝ (Теун) и чувството му за едностранна борба в името на каузата (lonely).

Нестандартната форма на шоколадовите парчета не само символизира неравенството по света, но и някои от тях представляват териториите на държавите, от които нидерландската компания доставя какаото си.

Макар цената му да е по-висока от някои негови конкуренти, марката привлича клиенти с качество, вкус и етика. Нетната печалба на компанията за 2024 година е над 200 милиона евро. Според Дъглас Ламонт - главен изпълнителен директор на компанията, най-консумираните вкусове са солен карамел и оригиналният млечен шоколад.

Световна разпознаваемост

Малкият нидерландски пазар позволява бързата популяризация на Tony's Chocolonely на местно ниво. През 2015 година продуктите на компанията достигат до американския пазар във вериги като Target и Walmart.

Източник: iStock

Сега пространствата за създаване на персонализиран шоколад в Нидерландия са се превърнали в задължителна спирка на туристите, които посещават европейската страна, а някои дори го подаряват като сувенир. За популяризирането му помагат и множеството публикации в социалните мрежи от влогъри и инфлуенсъри, които припознават каузата.

Освен обичайния продукт, компанията разшири асортимента си като добави малки шоколадови "хапки" и сезонни продукти. Един от тях е коледният календар. Той придава символиката за неравенството по различен начин - като зад единия номер няма шоколадова фигурка.

Промяна на индустрията към по-добро

Tony's Chocolonely да е постигнала целта си за производство без детски труд, като следи всяка част на производството и осигурява на фермерите достойно заплащане. През 2023 година са докладвали около хиляда инцидента на експлоатация на деца. Въпреки това, компанията не се ограничава само дотук.

"Ние не се интересуваме само от това да го правим по правилния начин за себе си. Ние се интересуваме от промяната на цялата индустрия", каза пред американската медия Дъглас Ламонт.

За тази цел производителят на шоколад има страничен бизнес - Tony's Open Chain. Това е верига за доставки, която позволява на малки търговци на какао да продават продукцията си.

"Имаме огромни амбиции да достигнем 5% от какаовите зърна, доставяни през Западна Африка", обясни Ламонт.

За да постигне желаните стойности, нидерландската компания си сътрудничи с други бизнеси. Един от най-големите е производителят на известния сладолед Ben & Jerry's, който доставя какаото за продуктите си през Tony's Open Chain.

"Няма да се спрем, докато не изпълним мисията си да сложим край на експлоатацията в какаовата индустрия", заявява изпълнителният директор.