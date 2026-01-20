Анкара иска да засили икономическата сила на азиатската част от страната чрез нов бизнес план. Турция ще създаде 16 нови индустриални зони в различни анадолски провинции като част от първата фаза на Генерален план за появата на мощна индустрия в Азия. Това обяви турският министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир, цитиран от Daily Sabah.

Вече мина първа копка на Специалната индустриална зона "Северно Мармара" Качир. Тя, заедно с останалите 15 индустриални инвестиционни зони, заемат обща площ от 59 000 хектара. Те ще са разположени в 13 провинции по линията Самсун-Мерсин, като включват Аксарай, Амася, Анкара, Ескишехир, Хатай, Караман, Кастамону, Кайсери, Кършехир, Коня, Невшехир, Нигде и Йозгат.

"С тази историческа стъпка добавихме към индустрията на страната ни допълнителна площ, еквивалентна на 37% от съществуващите ни планирани индустриални зони. Ще изградим мега индустрия в тези райони, които ще бъдат приблизително 11 пъти по-големи от сегашните", заяви министърът.

Докато страната позиционира Истанбул като "мозъчен център" на турската индустрия, тя очевидно се стреми да я разшири чрез нови възможности за по-силна глобална свързаност и по-достъпна среда за инвестиции, чрез проекти като "Път за развитие" и "Зангезур".

Според инвестиционния план, през следващите 30 години турската индустрия ще увеличи размера на планираните си промишлени зони от сегашните 160 000 хектара на 350 000 хектара.