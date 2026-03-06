Доун Фицпатрик, главен инвестиционен директор на Soros Fund Management, призова инвеститорите да се подготвят за труден период от 18 до 24 месеца. Изказването ѝ на конференцията Bloomberg Invest в Ню Йорк съвпадна с рязък спад на американските акциизаради войната между САЩ и Иран.

"Пазарните участници се справят с огромна несигурност. Под повърхността се усеща голяма умора от всичко това", заяви Фицпатрик.

Иранската Революционна гвардия обяви Ормузкия проток за затворен и предупреди, че всеки опит за преминаване ще бъде атакуван. Тъй като протокът обслужва около една пета от световните доставки на петрол, затварянето му изпрати суровите цени нагоре и разтресе глобалните пазари. Индексите S&P 500 и Nasdaq поеха рязко надолу, а VIX — т.нар. борсов индекс на страха, се приближи до 24.

Успоредно с геополитическото напрежение, Фицпатрик посочи и рисковете, които изкуственият интелект крие за установени бизнеси — особено в софтуерния сектор. Загрижеността е, че бързо развиващите се AI инструменти могат да подкопаят традиционните SaaS модели, което вече оказва натиск върху компании с висока експозиция в частния кредитен пазар.

Именно частният кредит e третото голямо предизвикателство. Пазарът на стойност 3 трилиона долара преминава през най-трудната си среда от финансовата криза от 2008 г. насам. Вълна от фалити в края на 2025 г. — сред тях производителят на авточасти First Brands и кредиторът за рискови заеми Tricolor, разкри слабости в стандартите за кредитиране.

Хедж фондът Rubric Capital предупреди инвеститорите, че някои частни кредитни фирми използват счетоводни похвати "в стила на Enron", за да прикрият реалния си ливъридж между отчетните периоди.

Отражението върху пазара е видимо. Blue Owl Capital преустанови гарантираните тримесечни тегления от един от фондовете си, насочен към американски дребни инвеститори. Blackstone от своя страна беше принудена да посрещне рекордни искания за обратно изкупуване от флагманския си фонд BCRED на стойност около 3,8 милиарда долара — 7,9% от активите му.

Президентът на Blackstone Джон Грей признa, че рискът от блокиране на тегления "не е полезен в краткосрочен план" за сектора, но настоя, че ограниченията на ликвидността са "характеристика, а не недостатък" на полуликвидните продукти.

Общо исканията за теглене от големи BDC фондове са скочили с 200% през четвъртото тримесечие на 2025 г., достигайки 2,9 милиарда долара.

Moody's предупреди, че дребните инвеститори в полуликвидни структури "като цяло проявяват по-малко търпение в сравнение с институционалните си колеги", което крие допълнителен риск. Експерти подчертават, че масовото навлизане на дребни инвеститори в частния кредит изисква внимателен подбор на подходящи структури — и по-скоро постепенен, отколкото рязък преход към масовия пазар.

Прогнозата на Фицпатрик за 18 до 24 месеца не предвещава бързо разрешаване на тези припокриващи се рискове — геополитически, технологични и финансови.