Руското правителство отхвърли исканията на производителите на стомана в страната за широки данъчни облекчения. Вместо това избра ограничена, целенасочена подкрепа, тъй като секторът се бори с намаляващото търсене и нарастващия внос, съобщава новинарският уебсайт RBC.

Производителите на стомана предложиха повишаване на "преходната цена", използвана за изчисляване на акциза върху стоманата, и предоставяне на компаниите на шестмесечна данъчна ваканция. И двете инициативи бяха отхвърлени на среща тази седмица, председателствана от първия вицепремиер Денис Мантуров, който подкрепи противопоставянето на Министерството на финансите на системните данъчни облекчения за индустрията.

Решението подчертава нежеланието на Кремъл да намали данъчните приходи в момент, когато федералните финанси са под напрежение и правителството дава приоритет на разходите, свързани с войната в Украйна.

Длъжностни лица заявиха пред представители на индустрията, че широките данъчни облекчения ще намалят приходите на вече претегления бюджет, съобщиха източници, цитирани от списание "Експерт". Вместо това властите предложиха подкрепа за всеки отделен случай чрез правителствена комисия за компании, изправени пред остри финансови затруднения.

Производителите на стомана също така настояха правителството да наложи данък върху вносния метал, подобен на акциза, прилаган за местните производители, или да повиши железопътните тарифи за вносни продукти.

Длъжностните лица са сметнали данъчния вариант за потенциално жизнеспособен и са възложили на Министерството на финансите да проучи дали акцизът може да бъде разширен и за вноса, мярка, която би могла да влезе в сила още през лятото на 2026 г. при "оптимистичен сценарий", според източник, цитиран от The Moscow Times.

От Министерството на промишлеността и търговията заявиха, че на срещата са разгледани и разширяващите се изисквания за използване на руска стомана в производството на оборудване и транспортни машини чрез изменение на правителствените постановления, уреждащи правилата за локализация и обществените поръчки.

Руската стоманодобивна промишленост е засегната от комбинация от слабо вътрешно търсене, по-силна рубла, санкции заради войната в Украйна, нарастващи тарифи от държавните комунални услуги и нарастващ внос. Делът на чуждестранните стоманени продукти на вътрешния пазар се е увеличил от 6,3% през 2024 г. до 9,6% през 2025 г., според оценки на руския производител на стомана "Северстал".

Основните доставчици са Казахстан и Китай. Производството на стомана в Русия е спаднало с 4,7% през 2025 г. до 67,4 милиона метрични тона, според аналитичната фирма Corporation Chermet, докато Световната асоциация за стомана е оценила подобен спад от 4,5% до 67,8 милиона тона.

Вътрешното потребление на продукти от черната металургия е спаднало с 14% миналата година до 38,9 милиона тона - най-ниското ниво от 2011 г. насам - според Центъра за стратегически изследвания, което отразява спад в машиностроенето и автомобилния сектор, както и стагнация в строителството.