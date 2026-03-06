Индустриалните и логистичните площи в София са със стабилни цени и с рекордно ниско ниво на свободни площи. Към края на 2025 г. наличните индустриални и логистични площи за спекулативно отдаване под наем клас А и B в София възлизат на 1 436 100 кв.м., което представлява увеличение с 34 700 кв.м. спрямо края на 2024 г. Това става ясно от последния доклад на Colliers.

През разглеждания период операторите в сферата на логистиката и 3PL, традиционно водещи търсенето, останаха сравнително ниско активни. Повечето от усвоените площи са заети от компании в сферата на търговията (55%), следвани от строителни фирми и други дейности.

Усвоените площи през 2025 г. възлиза на 40 000 кв.м., като през 2024 г. надхвърлиха 105 400 кв.м. Доминантен дял от обема през 2025 г., 85%, е резултат от ново търсене, а останалите 15% са предоговаряния или разширения на вече наети площи.

В процес на активно строителство в град София площи клас А и В възлизат на 131 900 кв.м., като 53% от тях са концентрирани в няколко сгради от един мащабен проект. Делът на незаетите площи в София остава на рекордно ниско ниво - 1.4%. Този показател е дори по-нисък спрямо предходната година.

Средните офертни наемни нива бележат ръст спрямо предходната година и възлизат на 6.00 евро/кв.м./месец за складове клас А и 4.50 евро/кв.м./месец за складове клас В. Таксата за поддръжка остава в диапазона между 0.8 и 1.0 евро/кв.м./месец.

Засилен инвестиционен интерес към България

От Colliers очакват интересът към България от страна на инвеститори от Китай да се засили в близките години. Държавите от Централна и Източна Европа, включително България, печелят позиции в новите глобални вериги на доставка благодарение на близостта си до Западна Европа и конкурентните цени.

Продължава тенденцията за прехвърляне на производства от Азия към Европа. Това остава основен фактор за засиленото търсене на логистични и производствени площи. Пълноправното членство на България в Шенгенското пространство увеличава привлекателността й като локация.

Повишените наеми в новите и висококачествени логистични проекти не са подкрепени от готовност на наемателите да плащат премия за по-високо качество. В резултат все повече компании се насочват към складове клас B и C като по-достъпна алтернатива.

Очаква се тази тенденция да се запази в краткосрочен план, което води до почти пълна заетост на по-ниския клас площи.

Ценови ръст на земята за логистични цели

През последната година се наблюдава значителен ръст на цените на земята за логистични цели, поради засиленото търсене както от инвеститори, така и от компании, които планират да изградят площи за собствено ползване.

През 2026 г. новите логистични и индустриални площи в София ще останат ограничени, като строителството ще бъде насочено основно към проекти с предварително осигурени наематели (pre-let) и сгради, строени за конкретен ползвател (build-to-suit).

Развитието ще се концентрира в утвърдените индустриални зони в и около града, докато разширяването към периферни локации ще бъде ограничено, поради липса на подготвени терени и по-високи инфраструктурни разходи, става ясно от доклада.