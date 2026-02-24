Общият обем на инвестиционните сделки в бизнес имоти в България през 2025 година надхвърля сумата от €360 милиона. Най-активни на пазара са офис площите, като инвестициите в тях ще продължат да растат, показва анализ на компанията CBRE, който беше оповестен на специално събитие в София.

Както Money.bg писа миналата седмица, цитирайки припокриващи се данни и на Forton, пазарът на бизнес имотите все още е доминиран от български инвеститори, но интересът от страна на чуждестранните също нараства - най-вече към офис сгради, молове и ритейл паркове.

"Има няколко сделки през изминалата година, които са особено важни за бизнес пазара на офиси у нас. Това са придобиването на "България Офис Център" от БОРИКА, придобиването на нов бизнес център от "Пощенска банка", както и типичната инвестиционна сделка за FairPlay Business Hub.

Ако разгледаме сектор по сектор случващото се на пазара, в инвестиционния сегмент наблюдаваме стабилизиране на доходността. За разлика от предходната година, когато имаше повече сделки, насочени към придобивания за собствени нужди", заяви Верка Петкова-Шекерова, кънтри мениджър за България на CBRE.

Общият обем на спекулативните офис площи в София достигна 1.886 млн. кв.м, като над 400 000 кв.м са в процес на строителство, като според прогнозите до края на тази година ще бъдат добавени още около 150 000 кв.м. Сред големите проектите в строеж са Expo Forest Park, Skyport, Avalan и Aya Business Center.

Източник: money.bg

При търговските имоти през 2025 година са завършени са около 49 000 кв.м нови площи, основно в сегмента на ритейл парковете. В София общият обем на шопинг центровете достига 396 000 кв.м. Като цяло в България се развиват ритейл паркове с общ обем около 190 000 кв.м. Сред по-значимите проекти са Sofia Outlet Village, Holiday Park Vitosha и Burgas Retail Park.

"Ритейл парковете печелят с по-ниски разходи и удобна локация. Навлизането на нови международни марки остава ограничено, но пазарът очаква раздвижване в следващите 12-18 месеца, включително развитие на монобранд концепции. Очакваме предлагането да нарасне с около 20% в рамките на една година, коментира Веселина Спасова, специалист "Пазарни проучвания" в CBRE.

Според очакванията на експертите инвестиционният обем през 2026 година ще достигне и вероятно ще надмине нивата от 2025 година, въпреки сложните и бавни процедури по осъществяване на сделките. Доста благоприятно за пазара се отразяват влизането на България в еврозоната и Шенген, а най-неблагоприятно политическата нестабилност, често носеща след себе си и негативни икономически последствия.