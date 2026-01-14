Близо 164 покупко-продажби на имоти всеки работен ден са били изповядвани през 2025 година в София, показват данните за последното тримесечие. Така последната година на сделки в лева поставя нов 17-годишен рекорд с 40 629 прехвърляния, като само 277 сделки я делят от абсолютния връх през 2008 година - в навечерието на световната финансова криза.

Най-силно като обем е било четвъртото тримесечие с 12 156 сделки, или 16.4% ръст спрямо същия период на 2024 г. Най-динамично обаче е третото тримесечие, когато беше официално потвърдено влизането на България в еврозоната. Данните показват, че пазарът е реагирал незабавно, като купувачите са изпреварвали бъдещи промени в цените, финансирането и спестяванията. Годината като цяло приключва с 15.2% повече сделки, което я нарежда сред най-бързо растящите след кризисни периоди.

Тук е и мястото да се спомене, че делът на сделките в София представляват почти 18% от общия пазар в България, който възлиза на 226 513 покупко-продажби за 2025 година.

Ръстът сам по себе си не е изненада за участниците на пазара - изненадва темпото. За сравнение, 2024 г. завърши с увеличение от 9.9%, а последният път, когато пазарът растеше по-бързо, беше непосредствено след КОВИД, когато годишният скок надхвърли 30%. За разлика от онзи период обаче, сегашният подем е по-равномерен и разпределен във всички тримесечия, без ясно изразено "прегряване" в отделен момент.

500 000 сделки по-късно

Ако тенденцията се запази, през януари 2026 година София най-вероятно ще премине психологическата граница от половин милион покупко-продажби от 2008 г. насам, показват изчисления на Money.bg. Към 31 декември 2025 г. точният брой е 498 775 сделки, което означава, че за по-малко от две десетилетия пазарът е преминал през пълен цикъл - от бум, през срив, до нов исторически максимум.

Година Брой сделки Коментар Най-силни години 2008 40 906 Абсолютен рекорд, пик на имотния бум 2025 40 629 Най-силната година от 17 години насам 2021 36 836 Постковиден пик Най-слаби години 2012 18 166 Абсолютното дъно на пазара 2011 20 598 Продължение на кризисния спад 2010 21 787 Начало на дълбоката корекция

На обратния полюс са годините между 2010 и 2012 г., когато пазарът постепенно се свива до абсолютното дъно от 18 166 сделки през 2012 г. Това е периодът, в който несигурността доминира решенията, кредитирането остава ограничено, а покупките се отлагат с години.

Какво се променя структурно

Разликата между 2025 г. и предишните върхове не е само в броя сделки. Данните подсказват, че пазарът днес е по-малко цикличен и по-малко зависим от единични шокове, а активността е по-добре разпределена във времето. Докато през 2008 г. обемите се концентрират силно в отделни периоди, през 2025 г. няма слабо тримесечие, което е по-скоро характеристика на зрял пазар.