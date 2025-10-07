9238 сделки с имоти са били вписани само в София между юли и септември, показват данните на Агенцията по вписванията. За последно такава активност на пазара е имало по същото време през 2007 г. - а само година след това имотният балон гръмна.

Ръстът по брой на сделките е 17,2% на годишна база, но го изпреварват ипотеките - които са с 19,4% повече и вече делът им в сделките приближава 70 на сто.

Един от факторите за това може да е ръстът на цените - според справка на Националния статистически институт, но за второто тримесечие, имотите в столицата са поскъпнали с 16,3% спрямо същото време на 2024 г.

Поскъпването при нови и стари сгради е относително еднакво.

Това даже не е най-големият скок сред основните градове у нас - първото място е за Варна с цели 21,1% при новото строителство и 17,8% при старото строителство. Това не е попречило на 6,5% ръст на сделките до 3870, като над 40 на сто са с ипотеки.

Любопитно е, че старото строителство е поскъпнало най-много в Бургас - 19,4 на сто. Там цената на новите апартаменти се е вдигнала с едва 6,8% на годишна база. Подобна динамика виждаме и в Стара Загора. И на двете места сделките през лятото са се увеличили.