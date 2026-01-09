Компаниите Google, Meta Platforms, Netflix, Microsoft и Amazon, по всяка вероятност няма да се сблъскат със строги регулации при реформата на дигиталните правила в Европа, въпреки призивите на телекомуникационните компании, съобщиха за Reuters източници, запознати с въпроса.

Множество нови технологични правила, приети през последните години от Европейската комисия, предизвикаха критики от Съединените щати. От администрацията на САЩ твърдят, че са насочени към американските технологични гиганти. ЕС категорично отхвърли подобни твърдения.

Еврокомисарят по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен ще представи на 20 януари обновените правила, известни като Закон за цифровите мрежи, чиято цел е да повиши конкурентоспособността и инвестициите на Европа в телекомуникационна инфраструктура.

Тя ще трябва да обсъди подробностите със страните от ЕС и Европейския парламент през следващите месеци, преди Законът за цифровите мрежи да бъде приет.

Технологичните гиганти ще бъдат обект само на доброволна рамка, а не на обвързващи правила, които доставчиците на телекомуникационни услуги трябва да спазват, според източниците на Reuters.

"От тях ще бъде поискано да сътрудничат и да обсъждат доброволно, модерирано от групата на регулаторите на телекомуникациите в ЕС BEREC. Няма да има нови задължения. Това ще бъде режим на най-добри практики", каза един от източниците.

Преди по-малко от месец администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи такси и ограничения на европейските доставчици на услуги в отговор на това, което тя определи като "дискриминационни действия" срещу американските компании, съобщи през декември Reuters.

В публикация в социалната мрежа "Х" Службата на търговския представител на САЩ обвини Европейския съюз и някои от неговите държави членки в "дискриминационни и тормозещи съдебни дела, данъци, глоби и директиви срещу американските доставчици на услуги", като същевременно твърди, че компании от ЕС, "действат свободно" в САЩ.

"Ако ЕС и държавите му продължат чрез дискриминационни средства да ограничават и възпират конкурентоспособността на американските доставчици на услуги, САЩ няма да имат друг избор, освен да започнат да използват всеки инструмент, с който разполагат, за да противодействат на тези неразумни мерки", пишеше Службата.

Това предупреждение от декември 2025 г. дойде в момент, когато Европа засили натиска срещу големите технологични компании, като регулаторните органи наложиха глоба от 120 милиона евро на социалната медийна платформа "Х" на Илон Мъск по-рано, едва месеци след като санкционираха "Google" с неочаквано висока глоба от 2,95 милиарда евро.

Правителството на САЩ разкритикува цифровото законодателство на ЕС, свързвайки намаляването на американските мита за внос на стомана с по-слабите цифрови правила на ЕС и нареждайки на свои дипломати да започнат лобистка кампания срещу въпросните разпоредби.