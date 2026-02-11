Съединените щати са доставили втечнен природен газ (LNG) на Европейския съюз (ЕС) на обща стойност 23,2 милиарда долара за периода от януари до ноември 2025 година. Това е най-високата годишна сума за закупуване на LNG в съвременната история, пише РИА Новости, позовавайки се на официални данни от статистическата служба на САЩ.

При това, на годишна база, т.е. спрямо същия период на 2024 г., доставките на втечнен газ за 11-те месеца на миналата година са се удвоили - от 10,9 милиарда за 2024 година.

За 11-те месеца на 2025 г. (а най-вероятно и за цялата година), най-големите купувачи на американски LNG от европейските страни, са: Нидерландия (5,6 милиарда долара), Франция (3,8 милиарда долара), Германия (3,3 милиарда долара), Италия (2,5 милиарда долара) и Испания (2,4 милиарда долара).

Само през ноември 2025 г., Русия е била на трето място по стойност на вноса на газ в ЕС, представлявайки 13,7% от доставките. Съединените щати са били на първо място - с почти 27% от общия внос на природен газ, на стойност 1,5 милиарда евро.

През декември миналата година Европейският парламент одобри план за постепенен отказ от вноса на руски газ. Очаква се ЕС да прекрати изцяло вноса от Русия на втечнен природен газ до края на 2026 г., а на газ по тръбопроводи - до есента на 2027 година.

Европа, особено Германия, е станала прекалено зависима от доставките на втечнен природен газ от САЩ - така регионът става уязвим за потенциален натиск от САЩ, предвид настоящата конфронтация относно Гренландия. Това написа германският вестник Handeslblatt в края на януари, позовавайки се на съвместно проучване на три европейски изследователски института.

През 2025 г. 92% от целия внесен в Германия втечнен природен газ е дошъл от САЩ. Рафаеле Пирия, старши научен сътрудник в берлинския изследователски институт Ecologic - който е инициирал проучването - отбеляза, че Европейският съюз е решил да се откаже от руския газ и да диверсифицира източниците си на енергийни ресурси, но сега разчита в (много) голяма степен на доставките от една страна - САЩ.

Същевременно само преди дни стана ясно, че запасите от природен газ в подземните хранилища на Германия са паднали под 30%, според данните на Gas Infrastructure Europe. Това е първият път в историята, когато това се случва толкова рано през февруари. Германия е с най-голямата икономика в Европа, както и с най-големия общ обем газохранилища на континента.