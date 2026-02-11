Румънският автомобилен производител Dacia постигна забележителна крачка, като произведе 100 000-ния екземпляр от модела Bigster само година след стартиране на серийното производство в завода в Миовени.

Това впечатляващо постижение потвърждава успешната стратегия на марката да навлезе в най-конкурентния сегмент на европейския пазар - компактните SUV.

След като покори Европа с изключително успешни субкомпактни модели като Logan и Sandero, Dacia се осмели да разшири амбициите си. 7-местният MPV Jogger стана първият й модел в C-сегмента и бързо се превърна в най-продаван не-SUV автомобил в категорията. Този успех само окуражи марката да лансира още модели.

Bigster беше смело предложение, насочено към най-конкурентния сегмент - компактните кросоувъри. Анонсиран през 2024 г., моделът стартира производство в началото на 2025 г. и за кратко време се превърна в най-продавания C-сегмент SUV сред частните купувачи в Европа.

Успехът на Bigster никога не е бил под въпрос, особено след като Dacia получи над 55 000 поръчки в Европа, от които повече от 13 000 още преди да започнат европейските доставки. До края на септември 2025 г. бяха регистрирани над 40 000 автомобила, което доказва валидността на залога върху C-сегмента.

Британският пазар се оказа ключов за този успех с близо 5000 поръчки. Най-популярният вариант за британските клиенти е пълният хибрид със 155 конски сили, предлаган на начална цена от £28 190 (около €32 400). Този избор отразява нарастващия апетит към електрифицирани задвижвания - без значение, че в случая не е 4х4.

Що се отнася до цветовете, Indigo Blue се нарежда като най-популярен.

Най-търсеното оборудване е средното ниво Journey. То включва отопляеми седалки и волан, електрически багажник, асистент за дълги светлини, безжично зарядно за телефон, 10-инчов инфотейнмънт дисплей и дигитално табло със същия размер.

Печелившата рецепта на Dacia остава непроменена: да предлага пространството и комфорта на много по-голям автомобил, като поддържа ниски цени. Един от начините да постигне това е чрез използване на опростена платформа от по-нисък сегмент.

Bigster се базира на архитектурата CMF-B на Renault, като по-малките модели на Dacia, включително Duster или още по-малки коли като Renault Clio.

Bigster спечели не само клиенти, но и признание от индустрията. Компактният SUV наскоро получи наградата What Car? Car of the Year 2026, както и категорията Budget в конкурса German Car of the Year 2026. Това затвърди позицията на Dacia като безспорен шампион по стойност на силно конкурентния пазар.