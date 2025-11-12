Тази седмица Kia представи предварителен поглед на следващото поколение SUV Telluride. На специално събитие в Детройт, САЩ, от автомобилната компания описаха модела като "нов еталон за дизайна и амбицията на марката", съобщава CNBC. Първото поколение Telluride е изключителен успех за южнокорейската автомобилна марка от пускането си на пазара през 2019 г., като многократно е класиран като един от най-търсените автомобили в САЩ.

Kia заяви, че Telluride 2027, който се очаква да пристигне в американските шоуруми през първото тримесечие на годината, има по-голям, по-квадратен и по-модерен дизайн в сравнение с настоящия модел. Новата предна част се отличава с голяма предна решетка, обградена от вертикални фарове, докато задната част на автомобила се отличава с елегантен дизайн и силует, напомнящи на Range Rover.

В понеделник Kia публикува изображения на модела Telluride X-Pro - преди официалния дебют на средноразмерния SUV с три реда седалки по-късно този месец на автомобилно изложение в Лос Анджелис, където ще бъдат разкрити още подробности за автомобила.

Източник: Kia

Продажбите на Telluride се увеличават всяка година от пускането му на пазара през 2019 г., като Kia е продала общо над 444 000 бройки, според официалните данни на компанията. Продажбите на автомобила са се увеличили с 11% от началото на годината до октомври.

Kia предлага настоящия Telluride в 10 нива на оборудване, с начална цена между 36 000 и 54 000 долара.

Актуализираният вид на новия модел и преработеният интериор придават на колата още по-луксозен вид от преди. Все още няма конкретна информация за задвижващия агрегат на Telluride, но тъй като споделя платформа с Hyundai Palisade, който самият беше преработен за 2026 г., можем да предположим, че ще се предлага с V-6 двигател с мощност 287 к.с. и хибриден двигател с мощност 329 к.с., пише специализираното издание Car and Driver.

Според автомобилни експерти хибридната версия на модела ще бъде предпочитаната за закупуване заради подобрената ѝ производителност и икономия на гориво.