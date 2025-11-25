Френският производител на автомобили Peugeot представи необичаен модел електрически автомобил - с квадратен волан. Воланът, наречен Hypersquare, идва при модела Polygon, като използва технология за управление "steer by wire", която елиминира механичната връзка между водача и колелата, съобщава автомобилната компания.

Като всеки уважаващ себе си концептуален автомобил, новият модел на Peugeot има в себе си малко дизайнерска лудост, пише Top Gear.

Вместо класически кормилен вал, сензори на волана изпращат сигнали към кормилния механизъм, който след това завърта колелата. Този волан, който наподобява игрална конзола, ще бъде монтиран в автомобила от 2026 година.

Hypersquare не е просто нова форма на волана, това е новата ергономичност на Peugeot и системата Cockpit и напълно електронна система за управление на превозното средство. Управлението е изцяло електронно. Няма физическа връзка между волана и колелата и следователно няма класически кормилен вал. Това е авангардна технология, която се използва в аерокосмическата индустрия. Тя предлага пъргавина и удоволствие от шофирането, както никога досега, пише в уебсайта на компанията.

Висока прецизност

От Peugeot твърдят, че Hypersquare превръща шофирането в естествено, интуитивно движение, позволяващо лесно управление във всички ситуации. При ниски скорости Hypersquare позволява бързи и лесни движения без движение на ръцете или многократни завъртания, с максимално завъртане от 170 градуса. Той осигурява висока прецизност дори при по-високи скорости, като същевременно филтрира нежеланите вибрации.

Ключовите контроли са достъпни на върха на пръстите, което позволява на ръцете ви да останат на волана през цялото време.

Интериор

Интериорът на автомобила е изпълнен с анимирани микро-LED ленти, които се простират отпред назад. Индикатор за зареждане е вграден в C-колона на автомобила (задна странична опора на каросерията) и позволява на собствениците да проверяват състоянието на батерията отвън. На предното стъкло водачите могат да видят микро-LED проекция, която показва всичко - от скорост до околни анимации.

Различните режими на шофиране - Cruise, Fun и Hyper, напълно трансформират осветлението и визуалните ефекти. Както отвътре, така и отвън. Преработената напречна греда създава повече пространство и комфорт за пътника.

Интериорът на Polygon е изработен от рециклирани материали и стари седалки на Peugeot. Боята съдържа компоненти, получени от изхвърлени гуми. Седалките са 3D-принтирани от рециклирана пластмаса. Концепцията е разработена за устойчива, кръгова икономика, подчертава френският автомобирен производител.