Заводът на Peugeot във френския град Мюлуз е основан през 1962 г. и макар да не е първият ѝ, е сред ключовите за марката, част от корпорацията Stellantis. В него са произведени едни от най-емблематичните модели на автомобилния производител. Сред тях са 104, 205 и 206, а от тази есен там ще се произвеждат и новите подобрени версии на Peugeot 308 и 308 SW.

Представянето им бе във вторник, а от компанията казват за тях, че те демонстрират френския усет за дизайн на марката. Проектирани са от дизайнерските екипи на Peugeot във Велизи край Париж. Новост за гамата автомобили е осветената емблема, а впечатление правят светлинните елементи под формата на следи от "нокти на лъв".

Новото 308 и неговият комби вариант SW ще бъдат предлагани от френската марка с четири типа задвижване - електрическо, plug-in хибридно, хибридно и дизелово. Също така ще има пет нива на оборудване - Style, Allure, GT, Business и GT Exclusive.

Светлинен подпис

За първи път автомобил от гамата ще бъде с осветена емблема отпред, като тя заема централно място на обновената предна част. Скрити зад нея ще останат радарът и системите за подпомагане на водача. Над емблемата е разположена лента от светлинни елементи, които подчертават решетката и визуално се свързват с новите предни светлини.

Новите Peugeot 308 и 308 SW се отличават още и с уникални три броя тънки LED "нокти" от двете страни на предната част. Те изпълняват ролята на дневни светлини и мигачи. За да се подчертае изразителността на дизайна, основните и дългите светлини са разположени в две хоризонтални линии (късите отгоре, а дългите отдолу).

Благодарение на компактните LED модули, те са дискретно интегрирани в бронята и почти невидими, когато автомобилът е в покой. И отзад "лъвският" акцент присъства - с по три броя наклонени LED "нокти" от всяка страна, интегрирани в черна лента с логото на марката.

Ефективен дизайн

Но автомобилът не трябва да бъде "красив" само на външен вид. Той трябва и да е ефективен. Така новите Peugeot 308 и 308 SW разполагат с трапецовидна форма на долната част на бронята си. Тя придава стабилност на пътя, а страничните въздухозаборници допълват впечатлението за мощ и аеродинамика.

Въздушните отвори в двата края на предната броня насочват въздушния поток към вътрешната част на калниците, което прави новите автомобили едни от най-аеродинамичните в сегмента.Тази оптимизация спомага за намаляване на разхода на гориво, а при хибридните и електрическите версии за увеличаване на пробега им.

При всички нови Peugeot 308 и 308 SW елементите на решетката отпред са разположени по-широко в централната част за оптимизиране на въздушния поток и стават по-интензивни към краищата, за да подсилят визуалното присъствие.

В леговището на голямата котка

Динамиката на екстериора намира отражение и в самия автомобил чрез изчистените линии. Те създаватт плавна връзка между приборното табло, 10-инчовия централен сензорен екран и основните управляващи елементи в купето. Таблото е проектирано така че да е максимално изчистено и да "освободи" максимално много пространство за пътуващите отпред. Всички нови Peugeot 308 са оборудвани с цифрово приборно табло (километраж, оборотомер, ниво на гориво, температура и т.н.) и 3D графики.

Под централния сензорен екран е разположена черна лента, в която са интегрирани петте i-Toggles (физически бутони). Те позволяват на водача и пътниците да конфигурират преки пътища към най-предпочитаните функции като климатик, радиостанция, телефонен контакт, навигация и т.н.

Не на последно място интериора може да бъде модифициран чрез осемте различни цвята на амбиентното осветление на автомобила.

"E" от електрически

100% електрическата версия на Peugeot 308 разполага с електромотор с мощност 115 kW (156 конски сили) и въртящ момент 270 Nm, осигуряващ динамично ускорение. Батерията на автомобила е с капацитет 58,4 kWh и работи на 400 V. Рекуперативното спиране позволява по-плавно управление и удължава пробега. Управлява се чрез перца зад волана, които активират 3 нива на регенерация.

Пробегът на новото Peugeot е около 450 км, като според производителя подобрението спрямо предишните версии е с 34 км спрямо предишни версии. Разполага със стандартно трифазно бордово зарядно от 11 kW. Така при зареждане на бърза станция с мощност 100 kW вдигането на нивото на заряд от 20 на 80% ще става за около 30 минути.