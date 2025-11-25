Американският вицепрезидент Джи Ди Ванс е обект на нарастваща критика от MAGA крилото в управляващата Републиканска партия заради връзките си с технологичната компания Palantir и нейния съосновател Питър Тийл, пише CNN.

Това е пореден епизод на сблъсъка между хардлайнерите около Тръмп и новите му съюзници от технологичния свят. Случаят няма да се размине лесно, тъй като Panatir печели милиарди от държавни поръчки.

Palantir е сключила множество федерални договори, откакто Тръмп се върна на поста си, на обща стойност милиарди долари. През август компанията сключи 10-годишен договор с армията на стойност до 10 милиарда долара, обединявайки 75 отделни договора в една-единствена сделка.

Фирмата е получила договори и от Министерството на вътрешната сигурност, Данъчната служба и Министерството на ветераните.

Критици от целия политически спектър се притесняват, че инструментите на Palantir - в комбинация с напредъка в изкуствения интелект, разпознаването на лица и предсказващите алгоритми - биха могли да позволят широки възможности за наблюдение.

Изпълнителна заповед на Тръмп от март, с която се нарежда на агенциите да споделят данни, засили тези опасения, въпреки че в нея не се споменава изрично Palantir.

Ванс в продължение на години беше обект на критики от страна на демократите заради връзките си с ултраконсервативния Тийл. Съоснователят на PayPal предостави на Ванс ранни кариерни възможности и дари 15 милиона долара за кампанията му за Сената на Охайо през 2022 г. - най-голямата сума, дарена някога за една кампания за Сената.

Сега натискът идва от самата база на Тръмп, тъй като влиянието на Palantir в правителството се разширява драстично.

Бившият съветник на Тръмп Роджър Стоун, който днес има радио предаване и продължава да е в близкия кръг на президента, разказа в ефир как е казал в прав текст на Ванс, че Palantir е основната му грижа за нацията.

Критиката се засили, след като видни фигури от MAGA поставиха под въпрос дали сложните възможности за анализ на данни на компанията биха могли да позволят разширяване на правителственото наблюдение. Стив Банън сравни Palantir с дистопичен злодей от научна фантастика, а подкастърът Джо Роган определи компанията като "страшна".

Скандалът подчертава задълбочаващите се различия в Републиканската партия по отношение на партньорството на Тръмп с богати фигури от технологичния сектор. Големият проблем е, че хора като Питър Тийл или Илон Мъск поставят своите бизнес резултати отвъд държавни граници и политически приоритети, докато MAGA крилото настоява за защита на американските работници и бизнеси.

Това е огромно предизвикателство за Ванс, който се стреми да поддържа единството в движението на Тръмп - отговорност с ясни последствия за политическото му бъдеще. До неотдавна се твърдеше, че той ще е кандидатът на републиканците през 2028 г.

В интервю през юни с комика Тео Фон, Вънс омаловажи функцията на Palantir като "просто свързване на информация" между агенциите. Той изтъкна, че частните технологични компании, които събират данни за търговски цели, представляват по-голяма заплаха за личния живот от работата на Palantir за правителството, като призна, че съвременните технологии "оказват влияние върху личния ни живот".

Изпълнителният директор на Palantir Алекс Карп активно опровергава обвиненията за наблюдение, като в последните си интервюта настоява, че софтуерът на компанията не може да бъде ползван за нарушаване на гражданските свободи.

След победата на Тръмп на изборите акциите на Palantir се удвоиха. Карп, който преди това подкрепяше демократа Камала Харис, дари 1 милион долара на про-Тръмп Super PAC един месец след изборите. Компанията също така допринесе за ремонта на балната зала в Белия дом на Тръмп.