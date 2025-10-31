Американският стартъп Substrate набра 100 милиона долара капитал с обещанието да се изправи срещу доминацията на най-важната европейска компания в сферата на полупроводниците - нидерландската ASML.

Substrate, базирана в Сан Франциско, разработва революционна рентгенова литография, с която цели да разработва 2-нанометрови чипове при значително по-ниски разходи. Твърдението е, че себестойността на производството на една силициева пластина може да падне от 100 000 долара на приблизително 10 000 - а това би било гигантска промяна на пазара.

Основателят и CEO на Substrate, Джеймс Прайд, който е ученик на известния ултраконсервативен инвеститор и скрит идеолог на настоящата власт в САЩ Питър Тийл, твърди, че тяхната литография е много по-ефективна, по-точна и евтина от оборудването на ASML - единственият доставчик в света на машини за екстремна ултравиолетова (EUV) литография, които струват по над 400 милиона долара на бройка и са резултат от десетилетия разработки.

Въпреки това, експерти в индустрията са скептични за бързите обещания на амбициозния стартъп поради сложността на предизвикателството и сериозните технологични бариери.

Финансирането идва в ключов момент за усилията на САЩ да намалят своята зависимост от чуждестранни доставчици на чипове, особено от Тайван и Китай. През последните години американското правителство настоява за изграждане на по-силна национална полупроводникова индустрия с цел технологична независимост и сигурност.

Substrate си поставя за цел не само да конкурира ASML, но и да стане вертикално интегриран производител на чипове в САЩ, който да може да се конкурира с гиганти като Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в производството на иновационни AI процесори.

Инвестициите в Substrate включват фирми като Founders Fund на Питър Тийл, General Catalyst и In-Q-Tel - инвестиционен фонд, подкрепен от ЦРУ, който финансира технологии за отбраната и разузнаването на САЩ. Това подчертава стратегическата важност на проекта не само от икономическа, но и от гледна точка на националната сигурност.

Пазарът на литографско оборудване, който днес е оценен на около 27,8 милиарда долара, се очаква да нарасне до близо 43,7 милиарда до 2030 г. ASML държи монопола на този пазар, което й носи огромни приходи и влияние. В същото време Европа и Нидерландия се опитват да защитят позицията на ASML в контекста на засилващите се геополитически напрежения, особено по отношение на Китай.