След около две седмици България влиза официално в еврозоната и на дневен ред са редица въпроси за отражението на еврото върху редица сектори и бизнеси. Един от тях е автомобилният пазар, като темата е актуална, тъй като промяната на националната валута неизбежно води до корекции в ценообразуването, пазарното поведение и потребителските нагласи, съобщава БНТ.

При въвеждането на еврото се очаква ценообразуването на автомобилите да стане по-прозрачно и по-сравнимо с това в другите държави от еврозоната. Това може да улесни вноса на нови автомобили и да намали ценовите разлики между страните. От друга страна обаче, има опасения за временно закръгляне на цените нагоре при закръгляне и при адаптиране на пазара към новата валута, коментират автомобилни експерти.

Българският пазар на автомобили втора ръка

България е силно зависима от пазара на употребявани автомобили. Влизането в еврозоната би могло да повлияе на този сегмент чрез намаляване на разходите по внос, по-лесно сравнение на цените и по-голяма конкурентност между търговците. Същевременно доходите и покупателната способност на населението остават ключов фактор за търсенето.

През октомври 2025 г. България отчете рекорден ръст в продажбите на нови автомобили, като регистрираните нови коли нараснаха значително в сравнение със същия месец на предходната година. Това показва силен интерес от страна на потребителите и положителен тренд след продължителен спад на пазара в други европейски държави.

Източник: iStock

Особено впечатляващо е, че пазарът на електрически и хибридни автомобили в България бележи много по-висок ръст в продажбите от средния за Европейския съюз. Продажбите на изцяло електрически автомобили нараснаха с около 84%, а на хибридни - с над 200%, което поставя страната сред лидерите в ЕС по ръст на този вид задвижване.

При традиционните двигатели се наблюдават различни тенденции. Бензиновите коли също се увеличават, докато търсенето на дизелови автомобили леко намалява в сравнение с миналата година.

Пазарът на нови автомобили

През първите десет месеца на годината, натрупаните регистрации на нови коли в България се увеличават с над 13%, като свръхрастежът на електрически и хибридни модели продължава да бъде значителен.

Източник: iStock

Ръстът в регистрациите особено през 2025 г. показва, че търсенето на нови автомобили у нас се възстановява и дори ускорява спрямо предходни години. Електрическите и хибридните автомобили растат значително. Това може да доведе до по-голямо предлагане на пазара и евентуално до по-ниски цени за този сегмент в бъдеще.

Въпреки общия растеж, дизеловите автомобили намаляват, а бензиновите имат умерен ръст, което отразява и европейските тенденции към по-чисти технологии.

Независимо отчетения все по-голям ръст на покупките на нови автомобили, масово българите все още карат коли на старо. А въпросът дали те ще поскъпнат - дали спекулативно, дали заради закръгляне на сумите след въвеждането на еврото или поради други икономически или геополитически фактори - все още търси своя отговор.