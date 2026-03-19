Федералният резерв (Фед) на САЩ остави нивото на основния лихвен процент непроменено в диапазона 3,5 - 3,75 процента. Решението беше обявено официално след края на двудневното заседание на институцията и беше взето с 11 на 1 гласа. То е второ поред заседания, в което Централната банка на САЩ запазва нивото на основните ставки, след като преди това на три пъти ги понижи с 0,25 процентни пункта.

От институцията отбелязват, че несигурността около икономическите перспективи остава висока, включително заради развитието на ситуацията в Близкия изток и възможните ефекти върху американската икономика. В съобщението след днешното решение се посочва, че "икономическата активност в САЩ продължава да нараства с устойчив темп". В същото време растежът на заетостта остава слаб, а нивото на безработица се запазва почти без промяна през последните месеци. Инфлацията остава сравнително висока.

В съответствие с целите си за максимална заетост и инфлация от 2 на сто в дългосрочен план, Федералният резерв реши да запази основната лихва в диапазона 3,5 - 3,75 процента.

Централната банка подчертава, че бъдещите решения ще зависят от постъпващите икономически данни, перспективите и баланса на рисковете. Оттам заявяват готовност да коригират паричната политика при необходимост, като ще продължат внимателно да следят пазара на труда, инфлационния натиск, инфлационните очаквания, както и международните и финансовите развития.

Фед публикува и новите си икономически прогнози (Summary of Economic Projections - SEP), които сочат очакване за едно понижение на лихвите през 2026 г., като остават непроменени спрямо декември.

Очаква се през 2027 г. да има още две понижения. За 2028 г. се очаква лихвите да се задържат в диапазона 3 на сто - 3,25 на сто.

Централната банка повиши прогнозите си за икономическия растеж и инфлацията. Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ се очаква да нарасне с 2,4 на сто през 2026 г., при предходна оценка от 2,3 на сто. Инфлацията, както общата, така и базисната (без цените на енергоносителите и храните), се прогнозира да достигне 2,7 на сто в края на годината, при цел от 2 на сто. И двата показателя сега са по-високи спрямо декемврийската прогноза на институцията, когато се очакваше общата инфлация да достигне около 2,4 на сто, а базисната инфлация - 2,5 на сто.

Последствията от поскъпването на петрола

Президентът на Фед Джером Пауъл предупреди, че поскъпването на петрола "заради конфликта на САЩ и Израел с Иран, вероятно ще ускори инфлацията в краткосрочен план", съобщи CNBC. По думите му, краткосрочните инфлационни очаквания са се повишили през последните седмици, заради значителния ръст на цените на петрола, предизвикан от прекъсвания на доставките в Близкия Изток.

"Прогнозата е, че ще има напредък по отношение на намаляване на инфлацията, но по-бавно от очакваното", посочи Пауъл. Той посочи, че известно подобрение може да се очаква в средата на годината, включително с отшумяването на ефектите от митата и свързания с тях инфлационен натиск.

Пауъл подчерта, че бъдещите решения за основните лихвени проценти ще зависят изцяло от развитието на икономиката. Президентът на Фед отбеляза, че очакванията за понижения на лихвите могат да се променят, ако инфлацията остане устойчива. "Ако не видим този напредък, няма да има и понижение на основните лихви", каза той.