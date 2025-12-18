На четвърто поредно заседание Европейската централна банка (EЦБ) остави без промяна основни си лихви, като същевременно потвърди, че в средносрочен план инфлацията в еврозоната би трябвало да се стабилизира на целевото равнище от 2%.

Лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение остават без промяна - съответно на нива от 2%, 2,15% и 2,4%, посочи ЕЦБ.

ЕЦБ оповести и новите прогнози на експертите на Евросистемата, като икономическия растеж през тази и следващите две години бяха ревизирани леко във възходяща посока. Това става с оглед най-вече на по-доброто вътрешно търсене.

Общата инфлация в еврозоната се очаква по предварителни данни да бъде средно 2,1% през 2025 г., след което да се забави до 1,9% през 2026 г. и до 1,8% - през 2027 г. За 2028 г. очакванията са, ивфлацията в еврозоната да се установи на целевото равнище от 2 на сто.

През септември експертите на ЕЦБ предвиждаха обща инфлация около 2% още през тази година, след което да намалее до 1,7% през 2026 г. и да се повиши до 1,9% през 2027 г.

Очаква се също така, растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) в рамките на еврозоната да бъде по-висок от предвиденото в септемврийските прогнози на ЕЦБ, като за настоящата година показателят беше ревизиран нагоре до 1,4%, за 2026 г. - до 1,2%, за 2027 г. - до 1,4%, а за 2028 г. - също 1,4 на сто. През септември експертите на ЕЦБ прогнозираха средногодишен растеж на реалния БВП от 1,2% през 2025 г., от 1% през 2026 г. и 1,3% - през 2027 г.

Управителният съвет на ЕЦБ отново посочи след края на заседанието, че е решен да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Управителният съвет отново отбеляза, че не се ангажира предварително с определена траектория на основните лихвени проценти, но има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.