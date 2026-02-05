Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), най-големият петролен производител на Обединените арабски емирства, се подготвя за първи път да навлеже на офшорния пазар на облигации в юани - ход, който ще затвърди допълнително финансовите отношения между Китай и Персийския залив.

Държавният енергиен гигант може да набере до 14 милиарда юана ($2 милиарда) чрез емисия на дим-сум облигации (деноминирани в юани и търгувани в Хонконг), според източници, цитирани от Energy Connects.

ADNOC обмисля многотраншова структура с падежи от пет, десет и тридесет години, като сделката може да излезе на пазара още този месец.

Планираната емисия ще се добави към рекордните 57,6 милиарда юана корпоративни дим-сум облигации, ценени до момента тази година, което подчертава нарастващата привлекателност на финансирането в китайска валута за големи международни енергийни компании.

Планът за облигации идва на фона на по-широка промяна във финансовите връзки между Китай и близкоизточните енергийни производители. Кредитирането на китайските банки към Залива скочи почти три пъти до рекордните $15,7 милиарда през 2025 г., докато банките от САЩ, Великобритания и еврозоната заедно предоставиха само около $4,6 милиарда на региона.

Китай изпревари Запада като най-голям търговски партньор на Залива през 2024 г., като обемите достигнаха $257 милиарда, според мозъчния тръст Asia House. Тази цифра може да нарасне до $375 милиарда до 2028 г.