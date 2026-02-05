€9 милиарда годишно - това е стойността на храната, която България изхвърля всяка година. Това показват данни на Евростат и Европейската комисия, цитирани от Климатека. Всеки българин средно изхвърля по 41 кг храна годишно, а за едно домакинство това се равнява на около €300 загуби годишно според анализа на еколога Асен Ненов.

Общо страната губи над 614 млн. кг храна годишно, като 57% се изхвърлят още преди храната да достигне до потребителя - в производството, преработката, търговията и ресторантите. Останалите 43% идват от домакинствата, което показва, че поведението на потребителите играе ключова роля за мащаба на проблема.

Въпреки че България успява да намали домакинските отпадъци с близо 30% между 2020 и 2022 г. (от 58 кг на човек на 41 кг), страната остава над средното за ЕС. Според проучване на Европейската комисия от 2025 г., 47% от българите попадат в групата на "равнодушните" потребители, които често изхвърлят храна заради удобство, докато средното за ЕС е 40%. Прагматичните потребители у нас са 33%, а съзнателните - 20%, което показва, че устойчивите навици все още не са масови.

Получава се объркване

Част от проблема идва и от объркване около етикети като "най-добър до" и "срок на годност". Първият показва кога храната запазва качеството си, но често се възприема като срок за безопасна консумация, което води до ненужно изхвърляне на годни продукти като брашно, ориз или захар, се казва още в анализа.

Освен икономическата загуба, разхищението на храна има и климатичен ефект, тъй като органичните отпадъци, депонирани на сметищата, отделят парникови газове и изразходват ресурси като земя, вода и енергия.