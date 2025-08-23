Хотелските услуги на базата на ол-инклузив, които са изключително популярни в Турция, скоро могат да получат нова концепция, съобщава ТАСС в свой материал, като цитира свои източници в туристическата индустрия.

Според доклад на Турската фондация за предотвратяване на разхищението, в Турция се изхвърлят годишно средно 23 милиона тона храна, докато около 35% от плодовете и зеленчуците завършват в боклука, вместо да стигнат до трапезата.

Това разхищение подхранва и инфлацията на цените на храните.

"Представители на турската туристическа индустрия многократно са предлагали ревизия на формата ол-инклузив. Въпреки това, повечето от тях все още вярват, че тя ще остане, макар и да може да бъде частично променена, като се вземат предвид повишените изисквания на туристите за качество на услугите", коментира пред ТАСС източник от туристическата индустрия.

Именно Турция остана една от малкото традиционни дестинации, които остават достъпни за руските туристи.

Сега консултативен орган към президентството в Анкара подготвя доклад за разхищението на храни, който ще стигне до Реджеп Ердоган. След това въпросът ще отиде в парламента и се очакват законодателни промени.

Една от тях трябва да сложи край на т.нар "луксозни закуски" - сервиране на често огромни порции на база броя на хората.

Рамазан Бингьол, член на Президентския съвет за земеделска и хранителна политика и председател на Асоциацията на всички ресторанти и туристически работници (TÜRES), заяви, че 50% от "луксозните закуски" се изхвърлят.

"Това разхищение се увеличава заради настояването на ресторантите за броя гости. Например, трима или четирима приятели лесно биха се нахранили със закуска за двама, но много ресторанти налагат порции според броя на гостите. Донасят повече храна, от която някоя дори не се докосва преди да се премахне от масата", обясни той.

Бингьол също така отбеляза, че хотелските шведски маси са още един източник на разхищение: "Хората взимат по малко от всичко, мислейки си, че има много избор, но не изяждат всичко. Милиони лири се изхвърлят".

Така според Бингьол може да се въведе a la carte система, в която човек поръчва толкова, колкото може да изяде. Това определено ще е гигантска промяна за турските хотели

Друга мярка ще е изричната забрана за изхвърляне на храна на улицата или за даването ѝ на животни.