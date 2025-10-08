България има шанса да се върне на световната сцена сред големите световни производители на храна за космоса. Българската компания Antarta, която произвежда у нас високотехнологични космически храни, напитки и функционални хранителни добавки, си е поставила за цел да възроди този ембелматичен някога за страната ни бизнес, обявиха в студиото на Money.bg съоснователите на иновативната компания Людмила Филипова и Нели Симеонова.

В миналото - от края на 70-те и през 80-те години на 20-и век, България е била в топ 3 сред страните, произвеждащи храна за космонавти, след САЩ и СССР. Десетилетия по-късно отново можем да излезем на световната космическа сцена, надяват се собственичките на Antarta.

Началото

Идеята за създаването на бизнес за производство на космическа храна хрумва на популярната писателка Людмила Филипова през 2019-а година, когато завършва астрофизика. Тогава тя посещава международна конференция по астрономия. Тогава учени от САЩ споменават страната ни като един от световните лидери от миналото в този бизнес.

"Тогава аз се замислих какво става всъщност с тези космически храни, направих проучване и видях, че буквално вече почти не функционира Институтът по криобиология и хранителни технологии, поради липса на инвестиции. И тогава се роди идеята, заедно със съдружничката ми, да възродим този бизнес и да инвестираме. И от тогава до ден днешен тече този процес", разказва Людмила Филипова.

"Това е много дълъг процес, който беше свързан първоначално с доста проучвателна дейност, маркетингови проучвания, научноизследователска и развойна дейност. Последва изграждане на самото производство, което се оказа много труден процес, тъй като нямаше дотогава аналог на такова производство, така ме трябваше да тръгнем от а и б - закупуване на чисто нова техника, реорганизация на производствени помещения, изготвяне на рецепти, обучение на екип и наред още много други неща", допълва Нели Симеонова.

Днес Antarta предлага оригинално и изцяло здравословно българско космическо меню. То включва богато разнообразие от храни, напитки и добавки в асортимент, който е сред най-добрите примери в световната космическата индустрия. Освен за консумация в космоса, храната е особено подходяща за спортисти и алпинисти, които са и сред основните клиенти на марката в момента.

"Ние не спираме да инвестираме в подобряване на нашето производство и до момента се справяме сами. В момента предстои да предприемем набиране и на външно финансиране. Нашите планове са доста мащабни и за да можем да ги осъществим ни е нужна и външна инвестиция", споделя Нели Симеонова.

Българската компания вече е на финалната права в преговори за включване на нейните продукти в менюто на астронавти в предстоящи космически мисии, разкриват собственичките на "Антарта".

"Нашите пазари са разделени на две - космически и земен. Много е вероятно скоро да се завърнем в космоса, но и на Земята тези храни имат широко приложение. Това са най-леките и компактни храни, с най-дълъг срок на годност - без да имаш нужда от технология къде да ги съхраняваш. Затова те са много подходящи за всякакъв вид височинен алпинизъм, плаване, военни мисии, за региони, в които няма условия за съхранение на хранителни продукти, за експедиции до двата полюса", казва Людмила Филипова.

Източник: iStock

Голямата цел - Луната и Марс

Земните цели на Antarta са техните продукти да имат все по-широко приложение и разпространение и да разширят производтвото си. Людмила и Нели вярват, че това е бъдещето на храненето и са сигурни, че продуктите тепърва ще добиват повече популярност като здравословна алтернатива на консервите.

"Аз мога да заявя, че е много вероятно скоро да се похвалим, че нашите продукти ще са първата храна, която ще стъпи на Луната. А впоследствие и на Марс. И това не е просто пожелание. В момента се произвеждат около пет вида космически храни в света с пет разлини технологии. Повечето от тях тежат много и имат кратък срок на годност. Лиофилизираната космическа храна, в която България е специалист в момента, това е единствената храна, която може да достигне до Луната до Марс. И ние вече водим преговори за това", казва Людмила Филипова.

Най-голямата разлика между българската космическа храна и останалите е предлагането на най-широк асортимент от храни. Българската космическа храна се отличава и с пикантност и наличието на повече подправки, което е много подходящо за екстремни ситуации. И не на последно място, тя не е под формата на гел, а си е съвсем истинска и вкусна, подчертават двете бизнес дами, които са много горди и със създаването на космическа туршия.

Цялото интервю гледайте във видеото!