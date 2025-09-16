От естонската компания за доставка на храна Bolt Food съобщиха, че от септември генерален мениджър за България е Димитър Вутков. Според разпространеното до медиите прессъобщение неговата "мисия е да развива услугата за доставка на храна и хранителни стоки." На новата си позиция Вутков ще отговаря за бизнес развитието и растежа на екипа на Bolt Food в страната.

Той е с над 10 години опит в търговската верига на едро МЕТРО, която присъства в страната още от 1998 г. Според профила му в професионаланата социална мрежа LinkedIn последната му позиция е била директор "Франчайзинг", а преди това е отговарял и за развитието на маркетинга в МЕТРО.

Източник: Bolt Food

Според прессъобщението на Bolt Food Вутков е ръководил проекти за разрастване, сред които такъв за откриването на 150 магазина в рамките на две години.

Bolt Food стартира операция в София през май тази година, а от компанията не крият, че планират разширяване в страната. Глобално, Bolt Food доставя храна от над 40 хил. ресторанта партньори, сред които McDonald's, KFC и Burger King. В момента услугите са налични в 17 пазара и над 200 града в Европа и Африка.

Компанията майка Bolt стъпи в страната през юни 2024 г., когато разположи из столицата 800 електрически тротинетки за споделено използване. След това стъпи и във Варна и Бургас, а опитът ѝ от началото на тази година да започне операция и в Пловдив, бе осуетен от местната администрация, която не ѝ позволи.

На другите европейски пазари, на които основаната през август 2013 г. естонска компания работи, предлага под наем още електрически велосипеди, споделено използване на автомобили, такси услуга, както и споделени пътувания с личен автомобил.

Тази година заедно с Bolt Food на българския пазар навлезе и друг световен играч при доставките - финландската Wolt. Тя дори е с "едни гърди" по-напред, тъй като освен в София, от август вече оперира в Пловдив. Компанията е основаната през 2014 г., а пpeз 2022 г. тя е пpидoбитa oт aмepиĸaнcĸия гигaнт DооrDаѕh зa нaд 8 млpд. дoлapa. Въпреки това тя пpoдължaвa дa ce paзвивa пoд cвoя бpaнд - в 25 дъpжaви и нaд 300 гpaдa.