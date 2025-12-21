Ако случайно не се сещате кой е Лари Елисън, това е 81-годишният съосновател на Oracle. Ръстът в цената на акциите на компанията му тази година го направи за кратко най-богатия човек в света. Това стана през септември. Към декември нетното му състояние възлиза на 238 милиарда долара, което го нарежда сред 5-те най-богати хора на планетата, пише Business Insider.

Лари Елисън - основател и главен технологичен директор на софтуерния гигант Oracle

Да, сега той е петият най-богат човек в света с нетно състояние от 238 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

За Елисън 2025 година определено беше белязана от големи финансови печалби и загуби. Милиардерът за кратко претендира за титлата на най-богатия човек в света, когато нетното му състояние скочи до 393 милиарда долара през септември същата година.

Акциите на Oracle скочиха, след като компанията отчете тримесечните си резултати и представи впечатляващи перспективи за своя облачен бизнес, задвижван от изкуствен интелект. По-късно същия месец богатството му почти се удвои.

Източник: GettyImages

Финансовият удар

Въпреки това, състоянието му претърпя удар от 25 милиарда долара към края на 2025 г., след като акциите на Oracle паднаха с повече от 11% въз основа на по-слаби от очакваните резултати от печалбите.

12 декември отбеляза един от най-големите еднодневни спадове в нетното богатство тази година. След това шефът на Tesla Илон Мъск възвърна мястото си на най-богатия човек в света. Oracle, подобно на други технологични гиганти, залага много на изкуствения интелект, а Елисън е начело на компанията. Последният му фокус е върху изграждането на центрове за данни за компании като OpenAI.

Елисън основава Oracle през 1977 г. Десетилетия по-късно, въпреки че живее в Хавай, той все още е един от най-добрите в Силициевата долина. Ето един поглед към живота и кариерата на Елисън досега.

Източник: iStock

Ранен живот

Елисън е роден в Бронкс на 17 август 1944 г. от самотна майка Флорънс Спелман. Израснал в южната част на Чикаго, той посещава Университета на Илинойс, но напуска след смъртта на осиновителката си. По-късно посещава Университета на Чикаго за един семестър, но също напуска.

През 1966 г., на 22-годишна възраст, той се мести в Бъркли, Калифорния, близо до развиващия се технологичен център Силициевата долина. Работи на редица места, включително в Wells Fargo и производителя на мейнфрейм компютри Amdahl, където придобива умения за програмиране.

Раждането на Oracle

Oracle е основана през 1977 г. с 2000 долара, вдъхновена от революционната идея на учения от IBM Едгар Ф. Код за релационни бази данни. Първият ѝ продукт е наречен Версия 2. След кратко ребрендиране като Relational Software Inc., компанията става Oracle Systems през 1982 г. и става публична компания през 1986 г. с приходи от 55 милиона долара.

Растежът е бърз, но през 1990 г. Oracle почти фалира, след като грешни изчисления на приходите доведоха до загуби и съкращения. До 1992 г. пускането на Oracle7 връща компанията в правилната посока. През 90-те години Oracle се бори с конкуренти като Informix и се възползва от бума на дот-ком компаниите, доставяйки бази данни на безброй стартиращи компании.

Заредена с пари, Oracle предприема мащабна серия от придобивания, купувайки PeopleSoft за 10,3 милиарда долара през 2005 г. и Sun Microsystems през 2010 г., поемайки контрол над ключови технологии като MySQL. Същата година Елисън наема Марк Хърд заедно със Сафра Кац, които по-късно стават съ-изпълнителни директори. Елисън се оттегля от поста си на изпълнителен директор през 2014 г., поемайки ролите на председател и главен технологичен директор. Очевидно нещата му се получават доста добре, въпреки финансовите турболенции.