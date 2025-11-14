Преди дни акциите на технологичния колос Oracle се сринаха до двумесечно дъно, затваряйки на $227 и изтривайки повече от 30% от пиковата си стойност, достигната само два месеца по-рано. Но сривът не беше просто поредният борсов каприз, а пряк резултат от една много по-сериозна драма, фокусирана върху основите на счетоводството в ерата на изкуствения интелект.

В центъра на конфликта стои Майкъл Бъри - легендарният хедж фонд мениджър, прочул се с това, че предвиди финансовата криза от 2008 г., описана във филма "Големият залог" (The Big Short). Бъри отправи тежки обвинения срещу Oracle и Meta Platforms, наричайки техните счетоводни практики "една от най-честите измами на модерната ера".

Oracle с исторически скок на борсата благодарение на облачни договори за $500 млрд. и AI

Сделки с водещи AI компании и амбициозни прогнози за облачния бизнес тласкат Oracle към пазарна стойност от над $800 млрд.

Според него, технологичните гиганти умишлено подценяват амортизационните разходи за своята AI инфраструктура. Тъй като хардуерът за изкуствен интелект (като чиповете на Nvidia) остарява изключително бързо - буквално в рамките на 2 до 3 години, компаниите трябва да отписват стойността му светкавично.

Вместо това, те изкуствено удължават полезния живот на тези активи до пет или шест години. "Масовото увеличаване на капиталовите разходи за чипове/сървъри на Nvidia с 2-3 годишен продуктов цикъл не трябва да води до удължаване на полезния живот на изчислителното оборудване", написа Бъри в социалната мрежа X.

Според неговите разчети, тази счетоводна "магия" ще доведе до завишаване на печалбите на Oracle с 27% до 2028 г. и на Meta с 21%.

Към счетоводния натиск се прибави и скандал около най-големия партньор на Oracle - OpenAI, с който имат обявена сделка за облачни услуги на стойност $300 милиарда за пет години.

Финансовият директор на OpenAI, Сара Фраер, предизвика вълна от възмущение, когато предложи правителството да предостави федерална "застраховка" за финансирането на мащабни AI инфраструктурни проекти. Иронията е очевидна: докато милиарди потъват в "най-новата ера" на технологиите, големите играчи веднага се обръщат към държавата с молба за публичен "чадър".

Невероятните живот и кариера на съоснователя на Oracle Лари Елисън

Той става милиардер на 49 години

На този фон Уолстрийт остава разделен. Някои анализатори като Сити Паниграхи от Mizuho Securities запазват изключително оптимистичен поглед, давайки цел от $400 за акцията. Но други продължават да изразяват опасения относно реалните маржове, сложните финансови договорености и капиталовите разходи, които поставят под въпрос бъдещето на Big Tech.