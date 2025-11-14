Преди дни акциите на технологичния колос Oracle се сринаха до двумесечно дъно, затваряйки на $227 и изтривайки повече от 30% от пиковата си стойност, достигната само два месеца по-рано. Но сривът не беше просто поредният борсов каприз, а пряк резултат от една много по-сериозна драма, фокусирана върху основите на счетоводството в ерата на изкуствения интелект.

В центъра на конфликта стои Майкъл Бъри - легендарният хедж фонд мениджър, прочул се с това, че предвиди финансовата криза от 2008 г., описана във филма "Големият залог" (The Big Short). Бъри отправи тежки обвинения срещу Oracle и Meta Platforms, наричайки техните счетоводни практики "една от най-честите измами на модерната ера".

Според него, технологичните гиганти умишлено подценяват амортизационните разходи за своята AI инфраструктура. Тъй като хардуерът за изкуствен интелект (като чиповете на Nvidia) остарява изключително бързо - буквално в рамките на 2 до 3 години, компаниите трябва да отписват стойността му светкавично.

Вместо това, те изкуствено удължават полезния живот на тези активи до пет или шест години. "Масовото увеличаване на капиталовите разходи за чипове/сървъри на Nvidia с 2-3 годишен продуктов цикъл не трябва да води до удължаване на полезния живот на изчислителното оборудване", написа Бъри в социалната мрежа X.

Според неговите разчети, тази счетоводна "магия" ще доведе до завишаване на печалбите на Oracle с 27% до 2028 г. и на Meta с 21%.

Към счетоводния натиск се прибави и скандал около най-големия партньор на Oracle - OpenAI, с който имат обявена сделка за облачни услуги на стойност $300 милиарда за пет години.

Финансовият директор на OpenAI, Сара Фраер, предизвика вълна от възмущение, когато предложи правителството да предостави федерална "застраховка" за финансирането на мащабни AI инфраструктурни проекти. Иронията е очевидна: докато милиарди потъват в "най-новата ера" на технологиите, големите играчи веднага се обръщат към държавата с молба за публичен "чадър".

На този фон Уолстрийт остава разделен. Някои анализатори като Сити Паниграхи от Mizuho Securities запазват изключително оптимистичен поглед, давайки цел от $400 за акцията. Но други продължават да изразяват опасения относно реалните маржове, сложните финансови договорености и капиталовите разходи, които поставят под въпрос бъдещето на Big Tech.