Над технологичната индустрия виси един огромен въпрос: Колко дълго ще продължат огромните ѝ инвестиции в инфраструктура с изкуствен интелект? Технологичните гиганти инвестират стотици милиарди долари в инфраструктура с изкуствен интелект - главно в центрове за данни и чипове, които ги захранват, съобщава CNN Business.

Това е инвестиция, за която казват, че ще подготви почвата за това изкуственият интелект да промени икономиката ни, работните ни места и дори личните ни взаимоотношения. Само тази година се очаква технологичните фирми да вложат 400 милиарда долара в капиталови разходи, свързани с изкуствения интелект.

Част от това почти сигурно ще окаже повтарящ се натиск върху балансите на компаниите. А за компаниите, които разчитат на бъдещето си на изкуствения интелект, въпросът колко често ще трябва да обновяват или подменят усъвършенствани чипове е критичен - особено след като нараства скептицизмът дали изкуственият интелект ще донесе голяма или достатъчно бърза възвръщаемост, за да възстанови както съществуващите инвестиции, така и бъдещите разходи за инфраструктура.

Това подхранва опасенията около балон с изкуствен интелект - притесненията, че шумът около изкуствения интелект и разходите за него не са в синхрон с истинската му стойност. Тези опасения идват, тъй като технологичните акции на "Великолепната седморка" съставляват около 35% от стойността на S&P 500, което повдига въпроси за това какво би означавал срив на изкуствения интелект за икономиката.

"Степента, до която цялото това натрупване е балон, зависи отчасти от живота на тези инвестиции", казва Тим ДеСтефано, доцент по изследвания в бизнес училището McDonough в Джорджтаун.

Жизнен цикъл на чиповете

Не е ясно колко дълго ще останат полезни най-висококачествените графични процесори (GPU), чиповете, които най-често се използват за обучение и обработка на изкуствен интелект.

Няколко технологични експерти заявиха пред CNN, че според тях чиповете с изкуствен интелект могат да се използват за обучение на големи езикови модели в продължение на между 18 месеца и три години. Но чиповете биха могли да продължат да се използват за по-малко интензивни задачи още няколко години, добавиха те.

За разлика от това, централните процесори (CPU), използвани в традиционните центрове за данни без изкуствен интелект, обикновено се подменят на всеки пет до седем години, казаха експертите. Това се дължи отчасти на факта, че обучението на модели с изкуствен интелект излага чиповете на значително натоварване и топлина, което ги износва по-бързо.

"Около 9% от графичните процесори ще се повредят в рамките на една година, в сравнение с около 5% от централните процесори", обяснява Дейвид Бейдър, професор по наука за данните в Технологичния институт на Ню Джърси.

Следващите поколения AI чипове също се усъвършенстват бързо и стават по-ефективни, което означава, че може да не е икономично да се продължава с AI задачите на по-стари чипове, дори ако те са функционални.

Различни експерти предлагат малко по-различни оценки. ДеСтефано каза, че чиповете с изкуствен интелект вероятно ще се повредят след около пет до десет години употреба, но икономическият им живот е само около три до пет години.

Междувременно Бадер изчислява, че графичните процесори могат да се използват за обучение на модели с изкуствен интелект в продължение на 18 до 24 месеца. Но той каза, че по-старите чипове все още могат да се справят със задачи като обработка на потребителски заявки с изкуствен интелект, известни като изводи, в продължение на около пет години, което удължава стойността им.

Nvidia, най-големият доставчик на AI чипове, твърди, че нейната CUDA софтуерна система позволява на клиентите да актуализират софтуера на съществуващите си чипове, което потенциално забавя необходимостта от надграждане до най-новия продукт. Финансовият директор на Nvidia Колет Крес заяви по време на последния телефонен разговор за приходите на компанията миналия месец, че графичните процесори, "доставени преди шест години, все още работят с пълно натоварване днес" благодарение на нейната CUDA система.

Нзависимо дали чиповете издържат две или шест години, технологичните компании все още са изправени пред един и същ въпрос: "Откъде ще дойдат приходите, които ще ви позволят да се възстановите в такъв мащаб?", каза Михир Кширсагар, директор на клиниката за технологична политика в Центъра за политика в областта на информационните технологии в Принстън.

Какво общо има това с балона на AI?

Колкото по-бързо се износват чиповете, толкова повече компаниите ще чувстват натиск да видят възвръщаемост на AI, за да финансират тяхната замяна.

И дългосрочното търсене на изкуствен интелект остава неясно, особено в светлината на докладите от тази година, че повечето компании, внедряващи технологията, все още не са видели ползи за печалбите си.

Корпоративните клиенти ще бъдат истинските печеливши за компаниите с изкуствен интелект, но тези фирми все още се опитват да разберат как да използват технологията, за да генерират приходи или да намалят разходите.

"Има търсене на генеративен изкуствен интелект от индивидуални потребители... но това не е достатъчно, за да могат тези големи компании с изкуствен интелект да възстановят инвестиционните си разходи", казва ДеСтефано.

Майкъл Бъри, известният инвеститор зад "The Big Short", наскоро предупреди за балон в областта на изкуствения интелект. Неговият аргумент се основава отчасти на прогнозата, че технологичните фирми надценяват ценния живот на своите инвестиции в чипове, което в крайна сметка може да натежи върху печалбите им. Лидерите в областта на изкуствения интелект също започват да говорят по-открито по въпроса.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела заяви в интервю за подкаст миналия месец, че компанията е започнала да разпределя инвестициите си в инфраструктура, така че чиповете ѝ за центрове за данни да не остаряват едновременно.

Финансовият директор на OpenAI Сара Фриър предизвика тревога миналия месец, когато заяви, че ролята на компанията като производител на модели с изкуствен интелект на границата зависи от това дали най-модерните чипове ще издържат "три години, четири години, пет години или дори повече".

Ако този жизнен цикъл е по-кратък, тя предположи, че компанията може да се нуждае от правителството на САЩ, за да "подкрепи" дълга, който поема, за да финансира агресивните си инфраструктурни ангажименти. (OpenAI бързо се опита да отхвърли коментара си, заявявайки, че не търси правителствена подкрепа.)

В предишни пазарни балони, инфраструктурата, изградена по време на цикъла на свръхреклама, която е останала в латентно състояние след спукването, все още е била използваема години по-късно. Оптичните кабели, положени по време на дот-ком балона в края на 90-те години, например, сега осигуряват основата за днешния интернет.

Само че балонът с изкуствен интелект - ако е реален - би бил различна ситуация, каза Пол Кедроски, управляващ партньор в инвестиционната фирма SK Ventures. Той твърди, че центровете за данни с изкуствен интелект няма да запазят същия потенциал за употреба във времето без постоянни инвестиции в нови чипове. А последиците биха могли да се разпрострат далеч отвъд балансите и цените на акциите на технологичните гиганти.

"Не само че изграждаме тези центрове за данни, технологичните фирми настояват да изградят електроцентрали, за да поддържат всичко това", подчертава Кширсагар.

"Ако икономиката не се получи, има някои много големи обществени въпроси."