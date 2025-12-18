В строго охранявана лаборатория в Шънджън, китайски учени са разработили прототип на машина, способна да произвежда усъвършенстваните полупроводникови чипове, които захранват изкуствения интелект, смартфоните и съвременните оръжейни системи, предава Reuters, цитирайки свои озточници, запознати с проекта.

Завършена в началото на 2025 г. и в момента в процес на тестване, машината заема почти цял фабричен етаж. Тя е построена от екип, включващ бивши инженери от холандския производител на чипово оборудване ASML, които са извършили обратно инженерство на технологията за литография с екстремна ултравиолетова (EUV) светлина на компанията, съобщиха източниците.

EUV машините са сред най-чувствителните технологии в световната надпревара за чипове. Те използват екстремна ултравиолетова светлина, за да издълбават ултрафини схеми върху силициеви пластини, което позволява производството на най-мощните чипове в света.

Досега тази възможност беше монополизирана от западните доставчици. Китайският прототип може успешно да генерира EUV светлина, но все още не е произвел функционални чипове. Въпреки това, съществуването му предполага, че Китай може да е много по-близо до самодостатъчност в производството на полупроводници, отколкото се смяташе преди, въпреки усилията на Запада да забави напредъка му чрез контрол върху износа. Китайските представители не отговориха на исканията за коментар.

Усилията са резултат от шестгодишна държавна кампания за намаляване на зависимостта от чуждестранни технологии - един от ключовите стратегически приоритети на президента Си Дзинпин. Според източниците, амбициите на Китай са публично заявени, но самият проект за крайбрежна зона в Шенжен е осъществен в тайна.

Източник: Явор Николов / Bing Image Creator

Проектът "Манхатън" на Китай

Проектът се изпълнява в рамките на националната стратегия на Китай за полупроводници и се наблюдава от висше ръководство в Комунистическата партия, според хора, запознати със структурата му. Huawei играе централна роля, като координира мрежа от държавни изследователски институти, доставчици и инженерни екипи, включващи хиляди работници.

Източниците описват инициативата като китайска версия на американския проект "Манхатън" - тайната военновременна програма, която разработи атомната бомба. Целта, според един от замесените, е Китай в крайна сметка да произвежда усъвършенствани чипове, използвайки машини, изцяло произведени в страната, елиминирайки зависимостта от веригите за доставки на САЩ и съюзниците им.

Вътре в китайската фабрика за EUV Прототипът на EUV в Китай е значително по-голям и по-малко усъвършенстван от търговските машини на ASML, но е достатъчно работещ за тестване, съобщават източници. Инженерите са разширили размера на машината, след като ранните опити за репликация не са успели да осигурят достатъчна мощност.

Едно от най-големите предизвикателства остават оптичните системи, които в западните машини се доставят от специализирани фирми като германската Carl Zeiss. Китайските изследователски институти са постигнали напредък в разработването на алтернативи, но тези компоненти все още изостават от западните стандарти. За да сглоби прототипа, Китай е взел части от по-стари машини ASML, предлагани на вторичните пазари, и е използвал компоненти от японски доставчици Nikon и Canon, които обикновено са обект на ограничения за износ, казват източниците.

Екипи от инженери, включително наскоро завършили висше образование, са натоварени със задачата да демонтират и възстановяват компоненти. Техните работни станции се наблюдават отблизо и тези, които успешно репликират части, получават бонуси, според хора, запознати с операцията.

Учените от Huawei, които спят на работното си място

Huawei участва в цялата верига за доставки на полупроводници, от проектирането на чипове до производството и интеграцията им в потребителски устройства, съобщиха източниците. Служителите, назначени за чувствителни проекти, често живеят в обекта през работната седмица, с ограничен достъп до комуникация.

Екипите са изолирани един от друг, за да се защити тайната, което означава, че много работници не са наясно с пълния обхват на проекта. Въпреки годините на американски контрол върху износа, целящ да държи Китай с едно поколение назад в технологиите за чипове, анализаторите казват, че напредъкът на Китай показва, че подобни бариери са забавили, но не са спрели, амбициите му.