Едно от най-честите клишета около биткойна е, че "той винаги пада рязко, когато нещо се обърка". Истината е по-неудобна и затова по-рядко се изговаря: биткойнът пада най-вече тогава, когато пазарът е принуден да пренареди очакванията си. Точно това наблюдаваме сега, след пробива под 80 000 долара и слизането към зоната около 78 000 - движение, което изглежда драматично на екрана, но в контекста на цикъла е по-скоро тест за устойчивост, отколкото сигнал за срив.

На повърхността причината е ясна и вече добре позната - комбинация от по-силен долар и промяна в наратива около Федералния резерв. Изборът на нов председател с по-"ястребов" профил върна страха, че ликвидността може да бъде по-ограничена, а балансът на Фед - свиван по-агресивно. За актив като биткойна това е класически краткосрочен негативен фактор, защото той е силно чувствителен към глобалните доларови потоци. Когато доларът поскъпва, а рискът се преоценява, първото място, от което пазарът взема ликвидност, са най-ликвидните алтернативни активи. Биткойнът е точно такъв - лесен за търгуване, дълбок пазар, без "врати" и ограничения.

Това обаче е само входът към анализа, не и същината. По-важният въпрос не е защо биткойнът падна под 80 000, а какво означава това в рамките на текущия цикъл. В момента пазарната капитализация е около 1.55 трилиона долара - ниво, което само преди няколко години звучеше като фантазия. Цената е близо до 78 000 долара, при годишно дъно около 74 436 долара. Това означава, че пазарът вече се намира в зона, където исторически се взимат ключови решения - не от спекулантите, а от дългосрочния капитал.

Ако погледнем назад към предишните халвинг цикли, има един повтарящ се модел, който често се игнорира. След първоначалния експлозивен ръст след халвинга, биткойнът почти винаги влиза в междинна фаза на охлаждане, обикновено в средата на годините след събитието. В тези периоди спадовете от 25-40% от върха са били норма, а не изключение. През 2013-2014, през 2017-2018 и дори през 2021-2022 г. пазарът е преживявал подобни движения, които на момента са изглеждали като край на цикъла, но впоследствие са се оказвали "почистване" на прекомерния оптимизъм.

Интересното е какво се случва, когато цената тества годишните дъна в тези междинни фази. Исторически биткойнът често се връща към тях, понякога дори ги пробива, но пробивите рядко са били дълбоки и устойчиви, освен ако не е имало допълнителен системен шок. В повечето случаи става дума за краткотрайни движения от 5-10% под предишното дъно, последвани от бърза стабилизация. Това е важно, защото текущото ниво около 78 000 е сравнително близо до годишния минимум, но няма признаци за паническо "разпадане" под него.

Фундаменталната картина подкрепя тази интерпретация. Циркулиращото предлагане е почти 20 милиона монети, а след последния халвинг темпът на ново предлагане е исторически нисък. Това означава, че всеки спад се случва в среда на структурна оскъдност, а не на нарастващо предлагане. Миньорите, които в миналото често са били слабата точка на пазара, този път не показват признаци на капитулация. Няма срив в хешрейта, няма масови прехвърляния към борсите, няма поведение, което да подсказва принудителни продажби. Това е съществена разлика спрямо 2018 или 2022 година.

От техническа гледна точка пазарът изглежда "прекупен" в по-дългосрочен план, но не и счупен. Понижението от историческия връх около 126 000 долара вече е в диапазон от над 35%, което напълно се вписва в рамката на междинна корекция в бичи цикъл. Зоната между 75 и 80 хиляди долара се очертава като ключова - не само заради техническите нива, но и заради натрупаните обеми там. Именно около тези цени през последните месеци се концентрираха значителни институционални покупки, включително чрез спот ETF структури. Това не е случайна подкрепа, а зона, в която реални пари са сменили собственика си.

Дериватният пазар допълва картината. Обемите остават високи, но не показват паника. Съотношението между обем и пазарна капитализация е далеч от нивата, характерни за истински сривове. Наближаващите падежи на опции и загубата на психологически важни нива като 80 и 90 хиляди долара засилиха краткосрочния натиск, но това е по-скоро механичен ефект, отколкото промяна в дългосрочния разказ. Когато пазарът залага масово на един сценарий - в случая продължение нагоре - разочарованието почти винаги идва под формата на резки, но ограничени спадове.

Контекстът извън криптопазара също има значение. Златото и среброто коригират след рекорди, доларът се засилва, а акциите остават чувствителни към всяка промяна в очакванията за лихвите. В такава среда биткойнът временно се възприема повече като рисков актив, отколкото като дигитално убежище. Историята обаче показва, че това възприятие е циклично. В периоди на остър стрес той пада заедно с риска, но в по-дълъг хоризонт често наваксва и изпреварва именно защото предлага алтернатива на фиатната система.

Въпросът "докъде може да стигне спадът" няма еднозначен отговор, но може да бъде рамкиран. При липса на нов силен негативен шок, логичният сценарий е консолидация около текущите нива и опит за стабилизиране над годишното дъно. Пробив под 74 000 долара е възможен, но исторически подобни движения след халвинг са били ограничени по дълбочина и продължителност. По-дълбок спад към 65-70 хиляди долара би изисквал съществена промяна в макро условията - рязко свиване на ликвидността или регулаторен удар с глобално значение.

Най-важното в момента е да се направи разлика между волатилност и структурна слабост. Волатилността е присъща на биткойна и е цената, която пазарът плаща за потенциала му. Структурната слабост се вижда в поведението на дългосрочните притежатели, в миньорската икономика и в потоците на капитала. Засега нито един от тези елементи не сигнализира за срив на основата.

Текущото понижение по-скоро изглежда като проверка на търпението и убежденията. Пазарът изчиства прекомерния оптимизъм, натрупан около върха, и тества докъде реално стига дългосрочният интерес. Това е неудобен, но необходим процес във всеки цикъл. Исторически именно такива фази са били основата за следващото движение нагоре - не защото болката е приятна, а защото след нея остава по-здрава структура.

В този смисъл спадът под 80 000 долара не е край, а епизод. Епизод, в който биткойнът отново напомня, че не е линеен актив и че пътят му минава през съмнение, преди да стигне до ново доверие. Именно там се решава дали този цикъл ще бъде просто още един, или поредната стъпка към по-зрял и по-дълбок пазар.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови активи.