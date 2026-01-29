Tether, компанията зад най-големия стейбълкойн в света, купува между един и два тона физическо злато седмично, натрупвайки един от най-внушителните частни резерви от благородния метал в света.

Изпълнителният директор Паоло Ардоино заяви пред Bloomberg, че компанията възнамерява да продължи покупките с този темп поне през следващите няколко месеца. При настоящите цени това се равнява на над $1 милиард месечно.

Златото се доставя в швейцарски ядрен бункер, построен по време на Студената война в Алпите. "Това е място в стил Джеймс Бонд," описа го Ардоино. Съоръжението с дебели стоманени врати и бетонни стени е проектирано да издържи на ядрен взрив, а сега съхранява златни кюлчета.

Tether в момента притежава около 140 тона злато на стойност приблизително $24 милиарда, което го прави един от най-големите известни притежатели извън правителства, централни банки и основни ETF фондове. Една част от златото представлява собствени резерви на компанията, докато друга обезпечава нейния обвързан със злато стейбълкойн XAUT с пазарна капитализация $2,7 милиарда според CoinGecko.

Темпото на покупки на Tether надминава това на държави като Гърция, Катар и Австралия. Само през последното тримесечие на 2025 г. компанията добави 27 метрични тона злато към експозицията си. За цялата 2025 г. Tether закупи над 70 тона - повече от всяка друга страна с изключение на Полша.

За сравнение, 140 тона са равни на около 4,5 милиона тройунции. Това е повече злато от притежаваното от много централни банки. Ако беше суверенна държава, Tether щеше да се нареди в топ 40 на официалните златни резерви в света.

Анализаторите на Jefferies нарекоха компанията "значителен нов купувач", чието навлизане на пазара подпомогна търсенето.

Но Tether не е сам. Централните банки и ETF фондовете купиха над 1500 тона миналата година. Полша, Казахстан, Бразилия и Азербайджан бяха сред топ купувачите според Световния съвет по златото. Джон Рийд от организацията отбеляза, че Tether е бил "компонент на ръста, но не изцяло".

Компанията не се ограничава само с натрупване. Tether наема топ търговци на злато от HSBC целта е да търгува със собствени кюлчета, използвайки арбитражни възможности.

"Скоро ставаме практически една от най-големите златни централни банки в света", заяви Ардоино, добавяйки, че очаква геополитическите съперници на Вашингтон да стартират обезпечена със злато алтернатива на долара.