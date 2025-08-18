Пазарната капитализация на Биткойн се е покачила до $2,34 трилиона, което го поставя на около 10,09% от пазарната капитализация на златото от $23,22 трилиона, пише Coindoo. Анализаторите отбелязват, че за да може най-голямата криптовалута да надмине златото, цената му ще трябва да се повиши до $1,16 милиона за монета, което е приблизително десетократно увеличение спрямо сегашните нива.

Въпреки че този етап е далечен, през последните години цената на Биткойн често изпреварва тази на златото:

5 години: BTC +892% спрямо Златото +72%

3 години: BTC +387% спрямо Златото +95%

2 години: BTC +304% спрямо Златото +76%

1 година: BTC +104% спрямо Златото +36%

Източник: iStock

До настоящия момент на 2025 г. обаче златото има леко предимство, като възвръщаемостта му е 27,38% от началото на годината, в сравнение с 25,9% от страна на Биткойн.

Последният ръст в цената на криптовалутата отново подхранва сравненията със златото - еталонът за съхраняване на стойност. Това, което изненадва днес, е колко близо криптовалутата се е придвижила към стесняването на разликата спрямо благородния метал.

Злато или Биткойн? Това е въпросът

През последните пет години цената на Биткойн се е увеличила близо девет пъти. На този фон златото е постигнало печалби от едва около 72%. По-краткият тригодишен поглед показва, че криптовалутата бележи ръст с над 380% пред златото, който точита скок на стойността с 95%.

Единственото изключение са първите месеци на 2025 година, когато златото показва малко по-добро представяне.

В същото време обаче годишният темп на растеж на предлагането на BTC е едва 0,83%. За сравнение, предлагането на злато се увеличава с около 1,72% годишно в зависимост от минното дело и рециклирането. Ако търсенето нарасне, производството на злато може да реагира на това, докато криптовалутата не

може.