Deutsche Bank прогнозира, че централните банки биха могли да държат Биткойн редом със златото и това ще се случи до 2030-а година, предават световните агенции. Намаляващата волатилност на BTC и регулаторната яснота увеличават привлекателността на криптовалутата като резервен актив.

Златото остава доминиращо, но Биткойн предлага фиксирано предлагане и предимства за диверсификация на портфолиото, коментират финансови анализатори.

Източник: iStock

Банката отбелязва, че щатският долар все още съставлява 57% от глобалните резерви, но последните ходове сочат към диверсификация. Китай например намали притежанията си на американски държавни облигации с $57 милиарда през 2024-та, докато златото поскъпна с над 40% тази година до рекордните $3 763 за унция.

Според Deutsche Bank Биткойн започва да споделя ролята на златото като защита срещу инфлация и геополитически сътресения, благодарение на ограниченото си предлагане и ниската корелация с други активи. Дългогодишна пречка пред статута на Биткойн като резервен актив бяха ценовите колебания. Волатилността обаче вече намалява. 30-дневната реализирана волатилност достигна исторически минимуми през август, докато BTC премина границата от $123 500.

Анализаторите смятат, че това сигнализира за откъсване от чисто спекулативното му минало - знак, че правителства и фондове могат да го разглеждат като надежден актив за съхранение на стойност. Въпреки това докладът подчертава, че доларът ще остане доминиращ, тъй като политиците едва ли ще се откажат от паричния суверенитет.